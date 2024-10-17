Помощь Украине и "план победы": результаты саммита ЕС

Лидеры Евросоюза обсудили с Владимиром Зеленским "план победы", но официальной реакции на него не последовало. Затруднения остаются и с военной поддержкой и выделением 50 миллиардов долларов кредита.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС, собравшиеся на очередной саммит в Брюсселе в четверг, 17 октября, начали свою встречу с обсуждения помощи Украине, выслушав перед этим выступление специального гостя саммита - президента Владимира Зеленского. Он приехал в Брюссель, чтобы лично ознакомить коллег с "планом победы" и снова напомнить им, что Украине требуется широкая военная и финансовая поддержка ЕС для сдерживания российской агрессии. Ведь часть предоставленных ранее обещаний Брюсселя Киеву до сих пор не исполнена.

Венгрия блокирует военную помощь ЕС

Речь идет, в частности, о военной помощи в размере 6,5 миллиарда евро, которая должна была поступить Украине в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ) и Фонда поддержки Украины еще полгода назад. Выделение этих денег блокирует Венгрия, принципиально выступающая против предоставления Киеву оружия. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил обойти вето Будапешта, сделав взносы в ЕФМ добровольными, чтобы таким образом решение о деньгах на оружие для Украины не нужно было принимать единогласно.

Этот вопрос был одним из главных в ходе дискуссии лидеров государств и правительств Евросоюза. По итогам саммита они призвали "скорее завершить работу над мерами помощи Европейского фонда мира, которые будут в дальнейшем стимулировать оказание военной поддержки Украине". По всей вероятности, решение об изменении принципа финансирования ЕФМ будет принято до конца года, по крайней мере, такие надежды недавно выразил Жозеп Боррель.

"Будем оставаться на стороне Украины столько, сколько нужно"

"Мы будем оставаться с вами столько, сколько нужно, и чего бы это ни стоило. Мы знаем, что вам нужно больше военной и финансовой поддержки и что она нужна срочно. Мы посмотрим, как можно ускорить большую военную и финансовую поддержку народа Украины", - заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель, обращаясь к президенту Зеленскому перед началом саммита.

Отдельно в выводах саммита ЕС содержится призыв к "быстрому усилению военной поддержки и ускорению доставки оружия, в частности, систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, которые срочно необходимы для защиты населения Украины и критической энергетической инфраструктуры". Лидеры стран-членов ЕС отметили прогресс по продолжению мандата миссии ЕС по оказанию военной помощи (EUMAM), в рамках которого осуществляется обучение украинских военнослужащих, и призвали "скорее принять обновленный мандат". При этом в документе отмечается, что военная помощь Украине будет предоставляться с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов.

35 миллиардов евро кредита для Украины от ЕС

Венгрия блокирует не только выделение средств на закупку оружия для Украины, но и существенно усложняет выделение кредита в размере 50 миллиардов долларов, который еще летом пообещали выплатить Киеву страны "Группы семи" (G7). Кредит должен быть возмещен за счет прибылей от замороженных российских активов на Западе. В рамках этого кредита ЕС взял на себя обязательство выплатить 35 миллиардов евро. Оставшуюся сумму должны были предоставить другие страны "большой семерки", среди которых - США. Но Вашингтоне выдвинул Брюсселю условие. Там настаивают, чтобы ЕС увеличил стандартный срок продления санкций в отношении РФ, действовавший последние 10 лет, с шести месяцев до 36 месяцев. Но и это решение невозможно принять из-за вето Будапешта, который заявляет, что будет блокировать его до президентских выборов в Соединенных Штатах, намеченных на 5 ноября.

Как рассказал DW высокопоставленный европейский дипломат, вопрос продления срока действия санкций поднимался во время саммита, "хотя участники понимали, что шансов переубедить венгерского лидера нет". "Орбан категоричен и пообещал вернуться к этому вопросу в ноябре", - указал дипломат. Но собеседник DW также убежден, что Украина получит часть кредита от ЕС в 35 миллиардов евро.

Решение по кредиту от ЕС возможно до конца года

В ближайшие дни евродепутаты проголосуют за механизм кредитного сотрудничества с Киевом Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Председатель Европарламента Роберта Метсола сообщила Владимиру Зеленскому на полях саммита, что на следующей неделе евродепутаты будут голосовать за механизм кредитного сотрудничества с Украиной, необходимый для выплаты Киеву европейской части кредита. После голосования Европейский совет должен утвердить кредит по письменной процедуре. Так что он действительно может быть доступен уже до конца текущего года.

Впрочем, в тексте выводов саммита никакого обещания нет. Там лишь отмечается важность выполнения обязательств "вместе с партнерами по G7" предоставить Украине 50 миллиардов долларов "до конца года для поддержки военных, бюджетных потребностей и нужд в восстановлении". "Согласно законодательству ЕС, российские активы должны оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей ущерб, нанесенный этой войной", - говорится в тексте.

Зеленский представил лидерам ЕС "план победы"

"План победы" лидера Украины в тексте выводов саммита не упоминается. Хотя именно этот план стал главной темой пресс-конференции украинского президента, которую он дал на полях саммита в Брюсселе. Зеленский рассказал журналистам, что во время закрытой дискуссии по поводу "плана победы" 18 лидеров стран-членов ЕС активно его комментировали и "большинство высказалось в его поддержку". В случае если партнеры не поддержат план и не помогут реализовать его пункты, Украине "будет очень сложно" и это станет "привилегией для России", сказал Зеленский. "Думаю, что это будет большой ошибкой. Слабость Украины - это сила для России", - подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что от лидеров стран, с которыми он общался по поводу предоставления и применения дальнобойного оружия, "были и положительные сигналы". При этом Зеленский указал, что одинаково относится ко всем партнерам в ЕС, поскольку все они поддержали открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, а также предоставляют ей военные или гуманитарные пакеты помощи. Отвечая на вопрос, удалось ли ему лично пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который накануне саммита заявил, что "план победы" вызывает у него "ужас", Зеленский ответил: "Орбана я видел среди всех других лидеров, мы с ним поздоровались, я считаю, что это уже неплохо".