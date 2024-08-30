"Самая успешная миссия": ЕС обучит 75 000 украинских солдат

ЕС расширит учебную миссию для солдат ВСУ, но не отправит инструкторов в Украину. Дальние удары по военным объектам в РФ Киеву придется согласовывать с каждой страной отдельно. DW подводит итоги встречи в Брюсселе.

Европейский Союз решил расширить свою учебную миссию для украинских солдат и до конца 2024 года обучить у себя в общей сложности 75 тысяч человек. С таким конкретным результатом завершилась неформальная встреча министров обороны стран ЕС в Брюсселе 30 августа. Главы Минобороны стран Евросоюза также решили открыть координационный офис тренировочной миссии для военных ВСУ EUMAM в самой Украине для лучшего взаимодействия с украинской армией.

Обо всем этом на итоговой пресс-конференции сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он назвал EUMAM в Украине самой успешной учебной миссией в истории Европейского Союза. Подготовку там прошли уже 60 тысяч украинских военных, что и было целью ЕС до конца лета. Участие в миссии приняли 24 государства - члена Евросоюза.

Жозеп Боррель общается с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым на встрече министров обороны ЕС Фото: EU

"Обучение очень, очень важно, - подчеркнул в кулуарах заседания министр обороны Финляндии Ханно Певкур. - Мы все понимаем, что россияне будут сильно давить перед вторым мирным саммитом, который планирует провести Владимир Зеленский - в Индии или где-то еще, мы пока не знаем, - но в любом случае в начале осени мы увидим, что Россия будет сильно давить, чтобы уничтожить украинскую инфраструктуру. Это означает, что украинцам нужны человеческие ресурсы, то есть мы должны проводить обучение". Финский министр отметил, что страны Евросоюза должны быть готовы увеличить учебную миссию EUMAM.

С точки зрения его латвийского коллеги Андриса Спрудса, ЕС должен думать о новых местах и форматах для миссии, о том, как расширить и придать дополнительный импульс обучению и удовлетворить запросы украинской стороны.

Тренировать солдат в самой Украине ЕС не готов

В то же время Евросоюз решил не обучать украинских солдат в Украине, как просил Киев, поскольку для ряда стран это условие оказалось неприемлемо. Например, Испания, которая уже подготовила 6000 украинских военных, не намерена отправлять своих инструкторов на украинскую землю, заявила после заседания глава испанского Минобороны Маргарита Роблес.

Как пояснил Ханно Певкур, такой формат миссии повлек бы за собой риски, причем не только для инструкторов из ЕС. "Потому что когда мы начинаем делать это на уровне роты или бригады, или даже батальона или бригады, это означает от 1000 до 5000 человек. Это значительный риск и для тех, кого мы готовим", - сказал он.

Глава Минобороны Швеции Пол Юнсон Фото: FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

С другой стороны, финский министр считает, что обучать небольшие группы, например, саперов, в Украине было бы вполне безопасно.

Главы Минобороны других стран, например Швеции, тоже не исключили такой возможности, но все подчеркивали, что в подобном случае необходимо единство Евросоюза.

Разрешение наносить удары по военным объектам в РФ

Не пришли в ЕС к единому мнению и по поводу разрешения для ВСУ наносить удары по дальним целям в России. Как сообщил после встречи министров обороны Жозеп Боррель, страны Евросоюза решили, что "это относится к двусторонним решениям каждого государства-члена, предоставляющего вооружения Украине".

"Итак, стратегическая дискуссия по этому вопросу состоялась, но это остается национальной политикой, и государства-члены хотят, чтобы это было национальным решением в рамках двусторонних договоренностей с Украиной", - резюмировал глава европейской дипломатии.

При этом он многократно подчеркнул, что тот факт, что оружие, предоставленное Украине, может быть использовано для нанесения ударов по российской территории, вовсе не означает, что Евросоюз собирается вступить в войну с РФ. "Никто не хочет воевать с Россией. Мы просто поддерживаем Украину. Но поставьте себя на место украинцев, которых россияне бомбят из мест, находящихся за пределами досягаемости ваших возможностей. Вам хотелось бы иметь возможность сражаться на равных", - сказал Боррель.

Он также указал, что страны, не дающие Киеву разрешение использовать оружие большой дальности на российской территории, делают это не по правовым, а по политическим причинам, поскольку с точки зрения международного права подобные меры абсолютно легитимны.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, посетивший Брюссель накануне, сообщил о готовности ряда стран ЕС "откликнуться на призыв нашего государства и выступать за снятие ограничений на применение оружия по всем легитимным военным целям в России в своих двусторонних диалогах с другими членами коалиции".

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс (справа) с коллегой Фото: FRANCOIS LENOIR

Например, Нидерланды всегда очень четко заявляли, что Украина имеет право на самооборону, и это также может означать, что они могут поражать военные объекты в России, отметил, общаясь с журналистами, министр обороны этой страны Рубен Брекельманс. "Мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, и не устанавливали никаких ограничений дальности в плане миль или километров. Мы сказали, что Украина может использовать это оружие и оно должно быть предназначено для самообороны, для поражения военных целей, потому что это соответствует праву на самооборону и гуманитарному праву. Вот что является ключевым для Нидерландов", - сказал он.

Поставки обещанных вооружений

Брекельманса спросили и о том, когда Нидерланды отправят Украине обещанные вооружения - на июльском саммите НАТО речь шла в том числе и о системе Patriot. "Я не делаю никаких конкретных заявлений о точной дате поставки, и это не потому, что я не стремлюсь к прозрачности, - ответил он. - Это потому, что мы не хотим информировать Россию, поскольку они, конечно, тоже следят за украинскими возможностями в области ПВО. Но в целом я могу сказать, что то, что мы обещали, мы выполняем, и это будет сделано в ближайшее время".

Министр призвал коллег действовать быстрее, активнее и последовательнее. Его испанская коллега Маргарита Роблес пообещала, что еще на этой неделе Мадрид отправит в Украину средства ПВО.

В целом, по данным внешнеполитической службы Евросоюза, сам ЕС и отдельные его страны уже предоставили Украине военной помощи на сумму 43,5 млрд евро, и это число растет каждый день. По словам Борреля, не только он сам, но и многие страны ЕС на встрече подчеркнули важность ускорения военных поставок Украине.