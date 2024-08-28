Охота на гражданских: как дроны армии РФ уничтожают Берислав

"Гудели целый день", - вспоминает 59-летний Владимир Киндрат теплую февральскую среду, когда российские дроны, словно хищные птицы, зависли над его домом и выискивали цель. Спикировав на двор утром, они громко взорвались, разрушив металлические двери гаража и изуродовав белый микроавтобус, который кормил семью Киндрат годами.

По меньшей мере с прошлой осени российские беспилотники опустошают Берислав, небольшой райцентр на берегу уже обмелевшего Каховского водохранилища в 76 километрах от Херсона. С сентября 2023 по июль 2024 года Херсонская областная военная администрация, полиция и прокуратура сообщили о более чем сотне обстрелов, в результате которых около 130 мирных граждан получили ранения, а 16 погибли.

Глубокий анализ открытых источников, а также десятки интервью, которые команда журналистов DW провела с жертвами этих атак, украинскими чиновниками, военными аналитиками, экспертами по беспилотникам, представителями неправительственных организаций, указывают на одно: российская армия, очевидно, использует дроны против гражданского населения - неизбирательно и систематически.

Семья Киндрат покинула Берислав в феврале и осела в Черкасской области Фото: Igor Burdyga/DW

Две неправительственные организации оказали поддержку DW в обработке и анализе данных для этого расследования. Проекты "Eyes on Russia "Центра информационной устойчивости" и "Украинский архив" организации Mnemonic занимаются разоблачением, документированием и архивированием нарушений прав человека и военных преступлений.

Берислав под ударом дронов

Дроны, терроризирующие население Берислава с сентября 2023 года - это так называемые дроны с видом от первого лица, которые обычно обозначают аббревиатурой FPV. Эти небольшие квадрокоптеры играют сейчас ключевую роль в российско-украинской войне. Обе армии запускают их значительно чаще специализированных военных беспилотников: как для разведки, так и для поражения целей. Оснащенные взрывчаткой, FPV-дроны могут сбрасывать небольшие бомбы или же взрываться, врезаясь в цель.

Но главное - камеры предоставляют операторам изображение цели в реальном времени. Поэтому речь идет о "высокоточном оружии", объясняет DW британский юрист Уэйн Джордаш, добавляя, что "пространство для случайностей или непреднамеренного ущерба во время таких атак, по идее, должно быть крайне невелико".

Оператор FPV-дрона четко видит цель, которую атакует. На фото: тренировка отряда противодействия БПЛА полиции Херсонщины вблизи Берислава Фото: Igor Burdyga/DW

Джордаш, носящий почетный титул королевского адвоката, в прошлом защищал обвиняемых на международных трибуналах по геноцидам в Руанде и бывшей Югославии. Последние 10 лет он консультирует украинских правоохранителей в вопросах международного права на должности президента некоммерческой организации Global Rights Compliance.

До этой войны FPV-дроны не использовались так массово в международных конфликтах. Однако отсутствие прецедентов - не препятствие для привлечения операторов или их командиров к ответственности в международных судах, считает Джордаш.

Международное гуманитарное право обязывает вооруженные силы различать военные и гражданские цели перед началом атаки. Кроме того, они обязаны минимизировать жертвы среди мирного населения. По словам Джордаша, серьезные нарушения этих принципов "будут классифицироваться как военные преступления", и беспилотники не являются исключением. Умышленное нацеливание их на мирное население будет считаться военным преступлением.

Охота на живых людей с помощью БПЛА

В ноябре 2022 года армия РФ покинула Берислав после восьми месяцев оккупации, отступив на восточный берег Днепра под натиском ВСУ. Местное население радостно встречало украинских солдат на улицах, но из головы Людмиле Киндрат не шло мрачное предупреждение, которое бросил ей напоследок один россиянин. "У нас для вас, говорит, две новости. Хорошая и плохая. Мы через два дня выходим. А плохая в том, что мы вас будем бомбить", - вспоминает 58-летняя женщина, которая после атаки дронов перебралась с мужем и больной дочерью в тихое село в центральной Украине.

С начала 2023 года обстрелы стали для Берислава ежедневным явлением - его атаковали из танков и артиллерийских орудий, запускали ракеты и управляемые авиабомбы, рассказывают DW бывшие жители, разъехавшиеся по всей стране. Сегодня это - город-призрак. Более 90 процентов его довоенного населения уехали, около тысячи оставшихся - преимущественно горожане пожилого возраста или люди с инвалидностью.

Последний год над Бериславом от восхода до заката кружат российские беспилотники, следя едва ли не за каждым движением. Семья Киндрат сравнивает российскую тактику с компьютерной игрой - авиашутером, но с реальными мишенями.

Другие пострадавшие вспоминают, как российские дроны "охотились" на них. Евгений - водитель криворожского благотворительного фонда "Лелека", местного партнера World Central Kitchen - международной неправительственной организации, доставляющей продукты в зоны конфликтов.

Несмотря на риск погибнуть от удара с неба Евгений ежемесячно доставляет продукты в Берислав Фото: Igor Burdyga/DW

В январе доставка продуктов в Берислав завершилась для Евгения жутким преследованием - сейчас он с улыбкой вспоминает, как с перепугу мчался более 80 километров через блокпосты, спасаясь от дрона, зависшего над его фургоном. "Страшно, но что делать, там нужна наша помощь", - рассказывал он DW в июне.

Другим везет меньше. Двое французов, сотрудников швейцарской гуманитарной организации, погибли здесь в феврале 2024 года, когда дроны сбросили взрывчатку на их машины, несмотря на размещенные на автомобилях крупные эмблемы "Оружия нет".

Охотники на людей из боевых подразделений армии РФ

DW смогла геопозиционировать и самостоятельно исследовать семь атак, которые привели к жертвам среди мирного населения Берислава.

FPV-дроны, которые использовались во время них, сейчас способны пролетать до 15 километров, прежде чем разрядится батарея или исчезнет сигнал, оценивают опрошенные редакцией эксперты. Принимая во внимание траекторию, а также то, что беспилотники обычно возвращаются к оператору после сброса заряда, мы сузили радиус полетов вдвое. И зафиксировали небольшую зону на противоположном, контролируемом РФ берегу Каховского водохранилища, откуда, скорее всего, управляют этими атаками.

DW установила вероятное место запуска беспилотников по гражданским в Бериславе. В районе Каховки и Новой Каховки дислоцированы несколько российских подразделений Фото: DW

Невозможно приписать все их какому-то одному российскому подразделению, ведь на Левобережье они постоянно ротируются. Однако DW идентифицировала три, которые неизменно дислоцируются в этом районе по крайней мере с весны 2023 года.

Один из них - 10-я гвардейская бригада ГУ ГШ, созданная 20 лет назад в Краснодарском крае РФ, элитное подразделение боевого спецзназа, участвовавшее во Второй чеченской войне и вторжении в Южную Осетию. В июне украинская прокуратура объявила 21-летнему бойцу бригады Степану С. официальное подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Его обвиняют в сбросе взрывчатки с дрона на пожилых супругов, которые шли по улице Берислава 12 мая 2023 года. Из радиоперехвата, обнародованного одновременно с подозрением, херсонская областная прокуратура делала вывод: Степан С. понимал, кого атакует.

Кроме этого прецедента, о деятельности 10-й бригады спецназа мало что известно. Но, очевидно, это был не единственный их беспилотник.

Украинские защитники пытаются "сажать" вражеские беспилотники с помощью специальных радиоэлектронных ружей. На фото: тренировка отряда противодействия БПЛА полиции Херсонщины вблизи Берислава Фото: Igor Burdyga/DW

Следующее подразделение - 205-я мотострелковая бригада из города Буденновск. Подразделение, которое на своей родине тесно интегрировано со Ставропольским казачеством, на территориях казачества Запорожского, похоже, сосредоточилось на атаках по бериславским машинам: военным и гражданским, с пассажирами или без, припаркованным или по тем, что несутся по разбитым дорогам мимо заброшенных южных ферм.

DW удалось геопозиционировать 15 инцидентов, которые приписывают 205-й мотострелковой бригаде. Видеозаписи этих атак неоднократно публиковались в Telegram, в том числе и на популярном канале российского военнослужащего-блогера, который рассказывает подписчикам о боевых действиях на Херсонщине. Одно из сообщений - под одним из таких видеороликов, на котором взрывчатка падает с дрона на белое авто - можно расценивать как циничное саморазоблачение. То ли пилот, то ли автор канала, который пишет от имени 205-й бригады, утверждает: в Бериславе не осталось мирных жителей, и чтобы лишить украинскую армию мобильности, он уничтожает весь транспорт в этом районе.

Снаряд с беспилотника летит на белые машины припаркованные в частном дворе. Автор сообщения под этим видео в Telegram утверждает, что все машины в районе - военные Фото: Screenshot Telegram: svoxydo_205 2

Уэйн Джордаш расценивает это заявление как "не просто вероятное, но и убедительное доказательство военного преступления". Ведь вместо того, чтобы оценить ущерб от атаки для гражданского населения и минимизировать его, автор решает, что любой человек в зоне боевых действий является законной военной целью.

Берислав - полигон для нового российского дрона?

Третье российское подразделение, которое идентифицировала команда DW, называется "БАРС-33" или "Добровольческий батальон имени Василия Маргелова" - в честь основателя воздушно-десантных войск Красной армии, командовавшего освобождением Херсонщины от нацистской оккупации в 1943-1944 годах. Его развернули на херсонском левобережье в мае 2023 года для поддержки регулярных российских соединений.

На самом же деле "батальон Маргелова" не является классическим армейским подразделением. Созданный по формальному приказу оккупационного губернатора Владимира Сальдо, он зарегистрирован в РФ как государственное казенное учреждение. Сальдо остается патроном "добровольческого батальона" наряду с Константином Басюком - экс-офицером КГБ и ФСБ, который сейчас в роли сенатора представляет оккупированную Херсонщину в Совете Федерации России.

В октябре 2023 года Сальдо объявил в Telegram: "батальон Маргелова" испытывает в бою новый FPV-беспилотник под названием "Велес". Само подразделение обнародовало видео, на которых этот дрон наносит удары якобы по украинским военным. DW установила места этих атак - они пришлись на Берислав и его окрестности, где, по утверждению многочисленных свидетелей, нет значимых военных позиций.

Разрушенная школа и зависший над ней дрон - типичная картина для прифронтовой Херсонщины Фото: Igor Burdyga/DW

Производят "Велес" на Дальнем Востоке. Расположенная на территории аэропорта города Хабаровск компания "Аэро-Хит", как свидетельствуют российские реестры, опосредованно принадлежит Константину Басюку.

В июне министерство финансов США наложило на "Аэро-Хит" санкции - именно из-за беспилотников "Велес", которые "использовались российскими силами, базирующимися в Херсонской области, против украинских целей". В том же месяце гендиректор компании Виктор Яценко назвал "батальон Маргелова" целевым заказчиком этого дрона.

Сальдо (слева) и Басюк (в центре) во время посещения "Аэро-Хит" в октябре 2023 года Фото: Screenshot | Telegram: Senator_Basyuk/294

Операторы подразделения осуществили "более 400 успешных боевых применений" "Велеса", утверждал Яценко. Но на просьбу DW прокомментировать применение беспилотников против гражданских он ответил, что "Аэро-Хит" является "невоенной компанией и не сотрудничает с министерством обороны РФ".

DW не удалось выяснить, кто же конкретно атаковал дронами мирных граждан и гражданскую инфраструктуру Берислава, и кто отдавал такие приказы. Однако собранные нашей командой данные указывают на три конкретных подразделения: 10-ю бригаду спецназа, 205-й мотострелковый батальон и "добробат Маргелова". Кроме того, есть уверенность, что Херсонская область стала полигоном для испытаний нового российского беспилотника.

DW связалась с администраторами двух Telegram-каналов, публиковавших видеозаписи атак, а также изложила свои выводы Владимиру Сальдо, Константину Басюку, руководству "батальона Маргелова" и министерству обороны России. Никто из них не ответил.