НАТО увеличивает помощь Украине на фоне атак РФ

Генсек НАТО заявил о намерении союзников Украины расширить военную помощь в свете новых массированных ударов России по территории страны. Он назвал это шаг необходимым условием для обороны Украины.

После массированных атак России по территории Украины Североатлантический альянс готов усилить поддержку Киева. Об том заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг в среду, 28 августа, после заседания Совета НАТО-Украина.

"Союзники сегодня подтвердили, что увеличивают свою военную помощь Украине, - сказал он. - Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения. Это жизненно важно для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу". При этом глава альянса подчеркнул, что увеличение военных поставок Киеву - ключевое условие для обеспечения обороны страны.

Члены НАТО осудили удары РФ по мирным жителям

По словам Столтенберга, на заседании Совета НАТО-Украина обсуждались события на поле боя и приоритетные потребности Украины. Члены альянса решительно осудили усиление российских авиаударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре.

Встреча совета на уровне послов была созвана по просьбе Киева. Как сообщила пресс-служба НАТО, министр обороны Украины Рустем Умеров подключился к ней по видеосвязи и проинформировал союзников о ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях его страны.

Совет НАТО-Украина был создан на саммите НАТО в июле 2023 года и является площадкой для консультаций, принятия решений и совместной деятельности. В его заседаниях обычно участвуют постпреды государств-членов альянса и официальные лица Украины.

Миссия NSATU заработает в сентябре

На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне в июле многие союзники объявили, что направят Украине дополнительные системы ПВО, включая батареи Patriot. Им также удалось договориться о предоставлении Киеву военной помощи на сумму не менее 40 млрд евро в 2025 году. Кроме того, в сентябре заработает новая программа координации военной помощи Украине "Поддержка НАТО в области безопасности и обучения для Украины" - Nato Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Она не заменит собой формат "Рамштайн" под эгидой США, но будет дополнять и поддерживать его.

Альянс будет курировать подготовку украинских военных на учебных объектах НАТО, планировать и координировать поставки вооружений Киеву, а также управлять передачей и ремонтом техники. Штаб-квартира миссии находится в немецком Висбадене.