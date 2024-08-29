Россия атаковала Киев ночью дронами в течение шести часов

По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, силы ПВО сбили 15 беспилотников, причем ни один из них не достиг цели.

Российские войска в ночь на четверг, 29 августа, атаковали дронами Киев. Воздушная тревога длилась шесть часов, украинским силам ПВО удалось сбить "около 15 беспилотников", при этом ни один из них не достиг цели, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

Обломки сбитых дронов упали на жилые дома в Днепровском, Голосеевском и Деснянском районах. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В Голосеевском районе повреждены двери и выбиты окна в многоэтажном доме. "По информации оперативных служб, в Голосеевском районе столицы обломками повреждены окна и двери квартиры на шестом этаже жилого дома", - уточнил мэр Киева Виталий Кличко. В Деснянском районе обломки БПЛА упали на частный дом, загорелась беседка.

Взрывы в других областях Украины

Сообщения о работе средств ПВО и взрывах поступили и из других регионов Украины. Режим воздушной тревоги объявляли в Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не комментировали последствия российской атаки беспилотниками и ракетами.

В ночь на 26 августа российские войска нанесли по Украине самый массированный с начала войны удар ракетами и дронами, атака затронула 15 областей. На следующий день ВС РФ вновь нанесли по Украине комбинированный удар, применив ударные дроны, баллистические, крылатые и аэробаллистические ракеты.