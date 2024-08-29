Война в Украине: две просьбы Киева, которые не выполнил ЕС

Киев просит страны ЕС передать ему то оружие, которое они обещали, а также разрешить бить по военным объектам в глубине России, чтобы предотвратить новые атаки. В Брюсселе по этим вопросам консенсуса нет.

Одна из самых интенсивных встреч министров иностранных дел за последние пять лет - так охарактеризовал прошедшее 29 августа в Брюсселе заседание глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. И это при том, что встреча была неформальной. Изначально Совет ЕС по иностранным делам должен был собраться в Будапеште, так как Венгрия с июля по ротации председательствует в Совете Европейского Союза. Однако Боррель, воспользовавшись своими полномочиями, настоял на проведении заседания в Брюсселе. Он пояснил это тем, что ряд позиций венгерского правительства идут вразрез с общей внешней политикой ЕС.

ЕС продемонстрировал Будапешту его изоляцию

Поддержала Борреля и министр иностранных дел Бельгии, председательствовавшей в Совете ЕС в первом полугодии 2024 года. "Это явный знак неодобрения позиций, отстаиваемых Венгрией на международной арене, особенно в отношении войны, развязанной Россией, - пояснила Хаджа Лахбиб. - Председательствующая страна должна защищать и укреплять общую линию стран-членов ЕС, а не вести параллельную дипломатию, которая ослабляет союз".

Венгрию лишили права провести эту встречу, чтобы продемонстрировать Будапешту, что существуют определенные правила и роли, соответствия которым Евросоюз ожидает от страны-председателя Совета ЕС, сказала глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, венгерским властям следует учесть не только эти требования, но и то, что Евросоюз непоколебимо поддерживает Украину.

"Венгрия должна понять, что она изолирована, - заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. - Венгрия может нарушить порядок ЕС, но она не является мейнстримом и никогда им не станет. Многие страны с нетерпением ждут, когда закончится правление отдельных личностей". То, что встреча прошла не в Будапеште, - это четкий сигнал того, что страны ЕС не согласны с венгерской международной политикой и тем, как ее власти относятся к председательству в Совете ЕС, подчеркнул министр иностранных дел Литвы.

Заседание в формате "Гимних" прошло в Брюсселе, а не в Будапеште Фото: Francois Lenoir/European Union

Две просьбы Киева

Главной темой встречи в Брюсселе была российская агрессия против Украины. Ее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в столицу Евросоюза, чтобы обсудить с коллегами два главных вопроса: снятие ограничений на использование ВСУ западного оружия на территории России и задержки в поставках вооружений.

"Сейчас мы находимся в совершенно иной ситуации, чем перед началом лета, - сказал он журналистам в преддверии заседания, имея в виду успешное наступление украинской армии на территории РФ,- поэтому я надеюсь, что за нашей встречей последуют важные решения". По его мнению, от смелых решений, которые необходимо принимать быстро, чтобы воспользоваться импульсом, заданным успехами ВСУ в Курской области, зависит долгосрочная безопасность Европы. "Мы доказали, что можем победить Россию вопреки всему", - подчеркнул Кулеба.

Боррель, стоя рядом с ним, назвал украинцев храбрыми людьми, которые удивили мир, совершив дерзкую атаку на РФ, и разрушив миф о ее непобедимости. "Они показали, что нарратив Путина был абсолютно ложным, - сказал он. - Именно операция в Курске нанесла удар по путинскому нарративу об этой войне". По словам верховного дипломата ЕС, многие члены блока поддержали эту операцию.

Снятие ограничений на использование оружия

Боррель уже довольно давно выступает за снятие ограничений на использование Украиной западных вооружений против российских военных объектов. "Оружие, которое мы предоставляем Украине, должно иметь полноценное применение, чтобы Украина могла атаковать те места, откуда их бомбит Россия, иначе это оружие бесполезно", - подчеркнул он вновь перед встречей Совета ЕС по иностранным делам.

В качестве одного из аргументов Боррель привел перед встречей такие данные: с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине более 14 000 беспилотников, почти 10 000 ракет и еще больше корректируемых бомб. Значительная их часть была запущена именно с российской територии.

Киев просит позволить ВСУ наносить удары по военным целям в глубине РФ - как пояснил Кулеба, в основном речь идет об аэродромах, с которых стартуют российские бомбардировщики для ударов по украинским войскам и гражданской инфраструктуре. "Если мы получим достаточное количество ракет и разрешение наносить удары, то значительно уменьшим возможности России по нанесению ущерба нашей инфраструктуре и улучшим ситуацию для наших сил на земле, - сказал министр. - Нам хотелось бы избежать ситуации, в которой публично будут делаться заявления, что никто в принципе не против ударов в глубине России, но при этом не будет предприниматься никаких реальных действий, чтобы их разрешить. Реальные действия - это отправить нам ракеты и позволить использовать их на территории России против законных военных целей".

Консенсуса по этому поводу в Евросоюзе нет, сообщил журналистам министр иностранных дел Чехии Ян Липавский уже после встречи. Его страна не намерена никак мешать Украине, но государства, которые предоставляют системы с большой дальностью действия, вводят некоторые ограничения, напомнил глава чешского МИДа.

В итоге Совет ЕС по иностранным делам пришел к выводу, что это остается делом каждой отдельной страны. "Это национальное решение, и государства-члены ЕС хотят сохранить за ним статус национального решения", - сказал Боррель на итоговой пресс-конференции.

Задержки поставок обходятся слишком дорого

Украинская сторона также подняла вопрос о чрезмерном, по ее оценкам, временном разрыве между объявлением о военной помощи и ее фактическим оказанием. Как стало известно, системы ПВО Patriot, обещанные Украине на июльском саммите НАТО в Вашингтоне, до сих не поставлены.

Между тем Москва совершает самые жестокие воздушные атаки на украинские города с начала полномасштабного вторжения. "Очевидно, что Россия хочет полностью разрушить систему электроснабжения Украины, чтобы на зиму погрузить ее в темноту и холод. Россия хочет разбомбить европейскую страну до полной капитуляции", - сказал Боррель, констатировав, что сегодня системы ПВО еще важнее для Украины, чем в начале лета.

Он и Кулеба отказались назвать страны, до сих пор не предоставившие украинцам обещанные Patriots. "Мы платим за все эти промедления ущербом и гибелью людей. Призываю все страны, которые обязались поставить Patriots, наконец, сделать это, - сказал украинский министр. - И, пожалуйста, помогите нам закрепить успех последних месяцев".

Габриэлюс Ландсбергис и Дмитрий Кулеба Фото: Francois Lenoir/European Union

Если Украина не получит обещанной помощи, то для Путина откроется "дверь для дальнейших действий", предупредил в свою очередь Габриэлюс Ландсбергис. "Оказывается, когда страна Х обещает технику Y, выясняется, что техника Y непригодна, либо ее нужно ремонтировать, и на ее поставку уйдет очень много времени", - говорит литовский министр. Он возмутился, что заголовки СМИ пестрят обещаниями политиков в 2023 году, а на самом деле комплекты вооружений могут быть поставлены Украине не ранее 2027 года.

"Зато у Путина есть надежные друзья. Северокорейцы, иранцы могут поставлять России то, что они обещают. А мы рассказываем красивую историю о том, что боремся на стороне добра, но с поставками иногда получается совсем другая история, - сказал он. - Я очень надеюсь, что те люди, которые принимают решения не предоставлять Украине обещанное, готовятся к следующему этапу войны, потому что он наступит".

Венгрию лишили и другой встречи

Неофициальное совещание министров иностранных дел стран ЕС называется "Гимних" в честь замка в Германии близ Кельна, где прошла первая подобная встреча в 1974 году. Заседания в этом формате позволяют более открыто обсуждать приоритеты внешней политики, говорят в Брюсселе. Эти заседания обычно посвящены стратегическим вопросам, которые министры могут обстоятельно обсудить в спокойной обстановке, и проводят в стране, председательствующей в текущем полугодии в Совете ЕС.

На этот раз Будапешт лишили не только Гимниха, но и возможности провести неформальную встречу министров обороны стран Евросоюза. 30 августа она также пройдет в Брюсселе. Кроме того, сейчас рассматривается отмена совещания министров финансов зоны евро в Будапеште, запланированного на сентябрь, сообщило издание Politico.