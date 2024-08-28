Замглавы ЦРУ: Киев намерен удерживать занятые территории РФ

Украина планирует в течение некоторого времени удерживать часть контролируемых ею территорий РФ, считает Дэвид Коэн. При этом он указал на возведение ВСУ оборонительных линий в Курской области.

Украина намерена удерживать какое-то время территории в Курской области, перешедшие под контроль ВСУ в ходе начатой в начале августа военной операции. Об этом заявил заместитель главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн на конференции по вопросам безопасности IntelSummit 24 в среду, 28 августа.

В то время как власти в Киеве заявляют, что не планируют аннексировать захваченные территории РФ, украинские войска строят оборонительные линии и, по всей видимости, намерены удерживать "некоторые из этих территорий в течение некоторого времени", цитирует Коэна агентство Reuters.

Коэн: Вернуть территории в Курской области будет непросто

По мнению замглавы ЦРУ, президент РФ Владимир Путин предпримет контрнаступление, чтобы вернуть территорию в Курской области, но российские силы столкнутся с "тяжелым боем". Кроме того, Путину придется "иметь дело с эхом внутри собственного общества" из-за потерь территории РФ, сказал Коэн. Он отметил, что значение украинского вторжения в РФ, в результате которого под контроль ВСУ перешла часть территории Курской области, еще предстоит оценить.

Коэн прокомментировал также бои за город Покровск, расположенный на подконтрольной Киеву территории Донецкой области Украины. Он заявил, что российские войска продвигаются к нему "с чрезвычайными потерями".

Вооруженные силы Украины проводят масштабную наступательную операцию в Курской области с 6 августа. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 27 августа заявил, что под украинским контролем находится 100 населенных пунктов, занимающих 1294 квадратных километра территории. По его словам, в рамках наступления бойцы ВСУ также взяли в плен 594 российских военных.