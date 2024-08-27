Зеленский: "Курская операция" входит в план победы Украины

Украина подготовила план победы в войне против РФ из четырех пунктов, одним из которых является наступление ВСУ в Курской области, заявил Владимир Зеленский. План будет передан Вашингтону.

Наступательная операция ВСУ в Курской области является одним из пунктов подготовленного Киевом плана победы в войне, развязанной Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Часть данного направления уже выполнена, указал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, 27 августа.

Продвижение ВСУ на территории России также связано с саммитом мира с участием представителей РФ, который хочет провести Украина, отметил Зеленский.

По его мнению, "курская операция" является успешной, поскольку она остановила оккупацию Харьковской области, а также не допустила российское наступление в Черниговской и Сумской областях на севере Украины, о котором предупреждали украинские и зарубежные разведслужбы. Кроме того, в ходе наступления ВСУ было разбито значительное число российских войск, а также часть сил ВС РФ были выведены с Харьковского и Запорожского направлений, добавил президент.

План победы Украины будет передан Байдену, Харрис и Трампу

По словам Зеленского, вторым пунктом плана победы Украины является ее стратегическое место в инфраструктуре безопасности мира. "Третье направление - мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Четвертое направление - экономическое", - указал он далее.

Украинский лидер сообщил, что в сентябре передаст этот план президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты на ноябрьских выборах Камале Харрис и Дональду Трампу. Будет "справедливо", если план победы вначале будет представлен Байдену, потому что его успех зависит от предоставления Киеву того, что в нем упоминается, сказал Зеленский.

"И я думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу, потому что мы не знаем, кто будет президентом США, а выполнить этот план очень хочется", - пояснил он.

Зеленский: Диалог с Путиным сейчас не имеет смысла

Одновременно Зеленский выразил уверенность, что на данном этапе диалог с президентом РФ Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку он не хочет заканчивать развязанную им войну дипломатическим путем на справедливых для Украины условиях. Операция ВСУ в Курской области "очень сильно помогла" сократить число голосов за переговоры с Путиным, добавил он.

Президент Украины тажке сообщил о создании его страной первой собственной баллистической ракеты, которая уже прошла успешные испытания. "Я с этим поздравляю наш ВПК", - подытожил он, указав, что не может рассказать больше о ракете.

Кроме того, Зеленский рассказал, что западные союзники "стараются не говорить" с ним о снятии ограничений для Украины на применение их оружия вглубь территории России. "Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", - отметил политик.