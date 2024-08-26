Россия подвергла Украину массированной ракетной атаке

Удары нанесены по Киеву и еще более чем десяти городам Украины. В ряде районов Киева нарушено электро- и водоснабжение.

Россия в понедельник, 26 августа, вновь подвергла Украину массированной атаке с воздуха. Корреспонденты "Суспільне" и УНИАН сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Луцке, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, Виннице, Хмельницком, в Ивано-Франковской области, а также во Львове и ряде других городов. По предварительным данным, по Украине были выпущены несколько десятков крылатых ракет и более 100 ударных дронов.

Руководство Киевской городской военной администрации сообщило, что на подступах к Киеву работает ПВО, и призвало население находиться в укрытиях от отбоя воздушной тревоги. В ряде районов Киева нарушено электроснабжение, компания "Укрэнерго" установило графики экстренного отключения света.

Со своей стороны мэр Киева Виталий Кличко сообщил о "проблемах общеукраинской энергетической сети" и перебоях с водоснабжением на правом берегу украинской столицы. Такая же ситуация возникла и в Житомире. "В результате обесточивания города из-за ракетной атаки, приостановлено водоснабжение Житомира", - сообщили в компании "Житомирводоканал".

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о взрывах в Днепровском и Криворожском районах, а также о гибели 69-летнего мужчины. В области, по данным Лысака, произошло несколько возгораний, в частности загорелся дачный дом.

Мощные взрывы дважды прогремели в Харькове, проинформировал мэр города Игорь Терехов. Мэр Луцка Игорь Полищук написал в Telegram-канале, что в результате атаки погиб как минимум один человек и был поврежден объект инфраструктуры. Ранее он же сообщил, что в Луцке поврежден многоквартирный дом.

В Полтавской области удар российских войск, как сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин, пришелся по промышленному объекту, во время обстрела были ранены как минимум пять человек.

Сообщение Минобороны РФ

Минобороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ранее российское военное ведомство сообщило, что минувшей ночью российские военные перехватили 20 беспилотников, в том числе девять - в Саратовской области. Обломки попали в два жилых многоэтажных дома. Пострадали четыре, одна женщина в тяжелом состоянии.

Украинские СМИ ранее сообщали об ударах БПЛА по Саратову и расположенному неподалеку военному аэродрому "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95. Новая массированная ракетная атака РФ по Украине предпринята на фоне продолжающегося наступления украинской армии в Курской области.