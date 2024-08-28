Не только Курск: приграничные регионы РФ готовятся к обороне

На фоне боев в Курской области и другие приграничные регионы РФ усиливают меры безопасности. Власти объясняют это необходимостью подготовиться к возможной атаке ВСУ. Подробности - у DW.

На фоне боев, продолжающихся в Курской области с 6 августа, повышенные меры безопасности принимают и в других приграничных регионах РФ.

Усиление отрядов теробороны

Еще в декабре 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил: "Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи".

По информации онлайн-издания "7 х 7", к середине июня 2024 года так называемые отряды теробороны действовали уже в шести регионах России: Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской и Псковской областях.

До сих пор "ополченцы", как их называют местные жители в соцсетях, оплачивали свои нужды сами или при помощи местных властей. Однако 22 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства и главами трех приграничных областей пожаловался на нехватку средств: "Мы сегодня все это делаем за счет областного бюджета. Во-первых, мы могли бы и снизить нагрузку на бюджет, а он у нас, можно так сказать, бедный, и расширить количество участников территориальной обороны".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз попросил Путина о федеральном финансировании теробороны Фото: Sergei Bobylev/TASS/picture alliance/dpa

Его поддержал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. "Они сейчас все выполняют эту задачу абсолютно бесплатно. Сейчас, исходя из сегодняшней обстановки (…), понимаем, что без системной поддержки в части оплаты нашей самообороны мы сами не справимся", - посетовал он Путину. После этого президент распорядился "немедленно" решить вопрос с финансированием теробороны из федерального бюджета.

По данным Гладкова, в отрядах теробороны Белгородской области на данный момент "порядка шести тысяч человек - это два полка, которые уже сейчас выполняют боевые задачи по всему приграничью". По численности отрядов теробороны в других регионах РФ точных данных нет.

Рост числа контрактников в Ростовской области

Между тем в Ростовской области, как сообщило агентство ТАСС 27 августа, число желающих служить по контракту выросло на 20% - "после событий в Курской области и увеличения выплат для контрактников в регионе".

"Если в прошлом месяце к нам приходило 30-35 человек, то сегодня количество обращающихся увеличилось до 50", - цитирует агентство замначальника пункта отбора на военную службу по контракту Ростова-на-Дону майора Игоря Минюкова.

Ранее власти Ростовской области почти вдвое увеличили единовременные выплаты для тех, кто заключит контракт с Вооруженными силами РФ до 31 августа: до 1,2 млн рублей. До этого добровольцам и контрактникам выплачивали по 700 тысяч рублей.

Учения по эвакуации в приграничных районах России

В докладе Путину 22 августа Александр Богомаз отчитался, что к тому моменту оперативный штаб провел учения по экстренной эвакуации жителей в шести приграничных районах Брянской области. На этот случай в регионе подготовлены 12 пунктов временного размещения, указал он.

Со своей стороны Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородской области начали строительство укрытий, "увеличение защиты в рамках антитеррора". "Укрытия бетонные ставим и на детских площадках, на спортивных, перед входом в школу. Там, где нет подвалов, формируем зоны, которые позволяют спрятаться от осколков, пленку на окна, которая удерживает осколки".

Власти видят угрозу атак БПЛА и вводят меры безопасности

В Белгородской области, которая в последнее время ежедневно подвергается атакам украинских беспилотников, часть школ было решено перевести на дистанционное обучение. Родителям же предложили в течение учебного года самостоятельно решать, приводить ли ребенка в школу или оставлять на удаленке.

При этом "родители, думая о будущем детей, исходя из того, что дистанционное обучение, безусловно, немножко проигрывает очному, начинают думать о переезде в другие регионы", признал Гладков.

На удаленке будут учиться и многие дети в Курской области, частично находящейся под контролем ВСУ. По словам главы региона Алексея Смирнова, в отселенных районах будет использоваться дистанционная форма обучения. В примыкающих к ним - смешанная.

Последствия одной из атак БПЛА на Воронеж Фото: Andrey Arhipov/Sputnik/IMAGO

Власти Воронежской области сообщили , что во время мероприятий, посвященных Дню знаний, в школах будут введены дополнительные меры безопасности, в том числе с учетом ожидаемых властями угроз атак БПЛА и ракетной опасности. Какие именно меры, на момент публикации не уточнялось.

Бронежилеты для железнодорожников

Между тем на Брянщине ввели временный порядок использования средств спецзащиты - бронежилетов и шлемов - "с целью защиты жизни и здоровья" железнодорожников.

Об этом написал Telegram-канал Baza 22 августа, опубликовав фотокопию соответствующего распоряжения и.о. начальника Брянского центра организации работы железнодорожных станций, датированного 8 августа. В документе указывается, что работники ряда станций были обеспечены средствами спецзащиты "для исключения получения травм от осколочных ранений".

Просьба МВД отказаться от камер видеонаблюдения

Тем временем МВД РФ призвало жителей Брянской, Курской и Белгородской областей отказаться от камер видеонаблюдения, видеорегистраторов и онлайн-сервисов знакомств.

"Противник массово выявляет ip-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все - от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения. В этой связи, если нет острой необходимости, то камерами видеонаблюдения лучше не пользоваться", - говорилось в памятке Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, которую российские СМИ начали активно цитировать 20 августа.

Жителей приграничных регионов РФ просят не использовать видеорегистраторы Фото: picture-alliance/dpa/W. Kumm

Кроме прочего, граждан призвали не выкладывать в Сеть записи видеорегистраторов и не проводить стримы при движении по автомагистралям, где также может находиться военная техника, в связи с опасностью обнародования "значимых для противника объектов".

Служащим на территории Курской, Брянской и Белгородской областей рекомендовали закрыть свои персональные данные, убрать все геометки и привязки фотографий к геолокациям в социальных сетях, чтобы устранить возможность выявить фактическое местоположение военных и силовиков.

Примечательно, что соответствующие рекомендации практически полностью были позаимствованы из Z-канала "Zаписки Vетерана".