В приграничных областях РФ просят не пользоваться камерами

МВД РФ призвало жителей Брянской, Курской и Белгородской областей отказаться от камер видеонаблюдения, видеорегистраторов и онлайн-сервисов знакомств. Памятку взяли из Z-канала "Zаписки Vетерана".

Министерство внутренних дел России предупредило жителей Брянской, Курской и Белгородской областей о рисках, связанных с использованием камер видеонаблюдения, видеорегистраторов и сайтов знакомств, передают во вторник, 20 августа, агентство "Интерфакс" и ряд русскоязычных Telegram-каналов.

"Противник массово выявляет ip-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все - от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения. В этой связи, если нет острой необходимости, то камерами видеонаблюдения лучше не пользоваться", - цитируют журналисты памятку, распространенную пресс-службой Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В то же время военнослужащим посоветовали не открывать ссылки в сообщениях, приходящих от незнакомых лиц в мессенджерах или через СМС, и по возможности избегать использования телефонов с большим количеством как служебной, так и личной информации в ситуациях, "когда противник может получить к ним физический доступ".

В МВД РФ предупредили и об опасности использования сервисов онлайн-знакомств: "Крайне не рекомендуется использование онлайн-сервисов знакомств. Противник активно использует такие ресурсы для легендированного (основанного на вымышленных данных, нужных для конспирации. - Ред.) сбора информации", - говорится в памятке.

Опасность обнаружения военной техники на трассах

Кроме того, граждан призвали не выкладывать в Сеть записи видеорегистраторов и не проводить стримы при движении по автомагистралям, где также может находиться военная техника, в связи с опасностью обнародования "значимых для противника объектов".

Служащим на территории Курской, Брянской и Белгородской областей рекомендовали закрыть свои персональные данные, убрать все геометки и привязки фотографий к геолокациям в социальных сетях, чтобы устранить возможность выявить фактическое местоположение военных и силовиков.

Откуда МВД РФ позаимствовало свою памятку

Новость о распространении МВД РФ этой памятки среди жителей приграничных областей РФ широко разошлась по интернету и СМИ.

Между тем онлайн-издание "Медиазона" обратило внимание на то, что соответствующие рекомендации практически полностью были позаимствованы из Z-канала "Zаписки Vетерана". Там соответствующая памятка была опубликована днем 19 августа.