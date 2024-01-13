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В Белгороде для защиты установят железобетонные укрытия

Даниил Сотников
14 января 2024 г.

Для защиты мирных жителей от обстрелов в Белгороде установят железобетонные конструкции с двойным армированием, заявил губернатор области Гладков.

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Последствия обстрелов Белгорода
Последствия обстрелов БелгородаФото: Mayor of Belgorod Valentin Demidov/Handout via REUTERS

В Белгороде в местах скопления людей для защиты от обстрелов установят модульные железобетонные конструкции с двойным армированием, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 13 января. "Наша цель - создать дополнительные укрытия в местах скопления жителей, например, на остановочных комплексах. В случае ракетной опасности такой модуль можно будет использовать наряду с уже существующими укрытиями", - пояснил глава региона.

По его словам, областные власти испытали конструкции, которые обычно используют военные, взорвав рядом несколько снарядов. "Испытания показали, что данные конструкции существенно увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. По итогу испытаний приняли решение, что будем устанавливать данные конструкции в Белгороде", - написал Гладков в Telegram-канале.

Обстрелы Белгорода

Обстрелы Белгородской области участились в конце 2023 года и происходят на фоне массированных ракетных ударов российских войск по Украине. По словам губернатора региона, в результате удара по центру Белгорода 30 декабря 2023 года погибли 25 человек.

Украинские военные официально не комментировали обстрел Белгорода. Собеседники украинских СМИ из украинских спецслужб заявили, что удар был нанесен по военным объектам, а жилые кварталы якобы получили повреждения из-за "непрофессиональных действий российской ПВО".

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