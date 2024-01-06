В Украине 11 человек погибли после обстрела Покровска

Среди погибших пять детей, еще восемь человек ранены, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Не менее 11 человек погибли, еще восемь человек ранены после обстрела в Покровском районе Донецкой области Украины. Об этом в субботу, 6 января, сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Как уточняется в сообщении, основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской общины. Среди погибших пять детей. Эти данные предварительны.

В городе Покровск Донецкой области и в Покровском районе продолжаются спасательные работы после обстрела ракетами комплекса С-300, сообщил в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам".

Череда массированных обстрелов Украины

Украина 29 декабря 2023 года попала под одну из самых масштабных воздушных российских атак за время войны. Около 40 человек погибли, десятки получили ранения. Для обстрела были использованы, в том числе ракеты "Кинжал", указал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Кроме того, эти ракеты применялись в ходе атаки 2 января, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По словам Юрия Игната, к концу 2023 года за время работы в Украине зенитного ракетного комплекса Patriot были сбиты 15 российских "Кинжалов".

Обстрелы Белгорода

В последние дни обстрелам подвергается и российский Белгород. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате удара по центру города 30 декабря 2023 года погибли 25 человек. Власти обещают помочь в эвакуации всем жителям Белгорода, желающим покинуть город.

Украинские военные официально не комментировали обстрел Белгорода. Источники СМИ в украинских спецслужбах утверждали, что целями ударов были военные объекты.

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