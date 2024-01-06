В Белгороде из-за обстрелов отменили рождественские службы

Ночные богослужения не будут проводиться в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе и 20-километровой приграничной зоне из-за опасности обстрелов, заявили в РПЦ.

В Белгородской области частично будут отменены ночные богослужения на Рождество из-за угрозы обстрелов. Об этом сообщил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в своей проповеди, видео с которой размещено на YouTube-канале "Православное Осколье" в субботу, 6 января.

По словам митрополита, ночные богослужения нет будут проводиться в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе и 20-километровой приграничной зоне "из-за опасности, которая всех нас подстерегает".

Отмена новогодних фейерверков

Ранее в нескольких российских городах, в том числе Петропавловске-Камчатском и других городах Камчатского края, а также в Благовещенске и во Владивостоке, были отменены новогодние праздничные фейерверки в связи с обстрелами Белгорода. В ряде регионов и городов были отменены праздничные гуляния.

В Москве об отмене праздничного салюта власти сообщили еще 21 декабря. Такое же решение приняли власти Подмосковья. В Санкт-Петербурге об отмене новогоднего салюта сообщили 28 декабря. В целом более 30 российских регионов отказались от официальных салютов в новогоднюю ночь.

Обстрелы Белгорода как ответ на обстрелы Украины

В последние дни Белгород подвергается обстрелам. 30 декабря в результате обстрела центра города погибли 25 человек - это самое большое число жертв в российском городе с начала российского вторжения РФ в Украину.

Источники украинских СМИ в спецслужбах после обстрела Белгорода заявили, что ВСУ атаковали военные объекты, а жилые кварталы якобы получили повреждения из-за "непрофессиональных действий российской ПВО".

Обстрелы региона продолжились и в 2024 году, они происходят на фоне массированных ракетных ударов российских войск по Украине, в том числе по соседнему с Белгородом Харькову.

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