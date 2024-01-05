Жителям Белгорода предлагают эвакуироваться

Все жители Белгорода, желающие покинуть город, могут обратиться в приемные губернатора или мэра города - их перевезут в другие места, пообещал губернатор области Вячеслав Гладков.

Всем жителям Белгорода, желающим покинуть город, власти обещают помочь в эвакуации. "Нужно сообщить о том, что вы готовы выехать. Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин", - написал в своем Telegram-канале в пятницу, 5 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, эвакуированных разместят "в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах", они смогут находиться там "столько времени, сколько это будет необходимо". Желающим уехать предложено обратиться в приемные губернатора, мэра города Валентина Демидова или позвонить по телефонам 112 или 111.

"Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона, значит, буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь", - написал Гладков. По его словам, после того как в социальных сетях появились жалобы горожан на то, что им страшно, и просьбы помочь "выехать в безопасное место", власти уже перевезли из Белгорода несколько семей.

Обстрелы Белгорода как ответ на обстрелы Украины

В последние дни Белгород подвергается обстрелам. 30 декабря в результате обстрела центра города погибли 25 человек - это самое большое число жертв в российском городе с начала российского вторжения РФ в Украину. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах заявило, что удар был нанесен по военным объектам.

Обстрелы региона продолжились и в 2024 году, они происходят на фоне массированных ракетных ударов российских войск по Украине, в том числе по соседнему с Белгородом Харькову.

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