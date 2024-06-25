В ФРГ приветствуют переговоры об Украине и Молдове в ЕС

Старт переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз - это инвестиция в мир и безопасность, но путь стран в ЕС не будет быстрым, считают немецкие политики.

Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз - это инвестиции в мир и безопасность, но быстрым путь стран в ЕС не будет. Так во вторник, 25 июня, немецкие политики прокомментировали начало переговоров о расширении ЕС.

"Начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой вселяет надежду на то, что успешный процесс расширения ЕС будет продолжен", - заявила председатель правления Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft) Катрина Клаас-Мюльхойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser). По ее словам, интеграция новых стран и расширение европейского внутреннего рынка - это "насущная необходимость для укрепления немецкой и европейской экономики", особенно ввиду растущей конкуренции со стороны стран Дальнего Востока и США.

"Усилия стран по проведению реформ были вознаграждены"

"И Украина, и Молдова усердно работали и реализовали амбициозную программу реформ в трудных условиях. Нынешнее начало переговоров о вступлении заслуживает этого признания. Но всем ясно: присоединение не произойдет в одночасье. Обеим странам предстоит еще долгий и трудный путь", - подчеркнула Клаас-Мюльхойзер.

Усилия обеих стран по проведению реформ были вознаграждены, соглашается эксперт по вопросам европейской политики парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Томас Хакер (Thomas Hacker). Политик также подчеркивает, что вступление в ЕС это не "автоматический процесс". "Молдова и Украина должны продолжать последовательно бороться с коррупцией, организованной преступностью и олигархическими структурами", - подчеркнул он.

Депутат бундестага и член Комитета по иностранным делам Робин Вагенер (Robin Wagener) назвал расширение Евросоюза "геостратегической инвестицией в мир и безопасность, демократию и права человека".

Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Переговоры о вступлении в Европейский Союз с Украиной и Молдовой официально стартуют 25 июня в Люксембурге. Их первым этапом станет межправительственная конференция (МПК) сторон.

После конференции, предположительно, уже в июле, начнется подготовительный процесс к основной части переговоров: скрининг. Это будут двусторонние встречи, во время которых страны представят уровень приближения своего законодательства к праву ЕС по 35 переговорным главам. Скрининг завершится отчетом Еврокомиссии о соответствии законодательств Украины и Молдовы праву ЕС по каждой из глав.

После скрининга стороны приступят к первому блоку переговоров, цель которых состоит в том, чтобы государство-кандидат полностью приняло законодательство ЕС и при вступлении обеспечило его абсолютное соблюдение. Переговорный процесс завершается только после закрытия всех переговорных глав, сгруппированных в 6 тематических блоков.