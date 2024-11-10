В Испании требуют отставки главы Валенсии после наводнений

Десятки тысяч людей протестуют против властей автономной области на востоке Испании после наводнений, в результате которых погибли более 200 человек.

Многотысячные антиправительственные демонстрации прошли в испанской Валенсии в субботу, 9 ноября, на фоне дискуссии о последствиях сильнейшего наводнения в регионе. Протестующие прошли маршем от городской ратуши до штаб-квартиры национального правительства и потребовали отставки главы автономного региона Карлоса Масона, пишет агентство AFP.

Поводом для критики стала ситуация в регионе во время октябрьских наводнений на востоке Испании, унесших жизни 220 человек в разных регионах страны. По словам некоторых жителей пострадавших районов Валенсии, сообщения с предупреждением о ЧС пришли на их телефоны уже после того, как нахлынувшие потоки воды унесли множество автомобилей на улицах. Критике подверглась и запоздалая реакция местных властей на стихийное бедствие.

Демонстранты раскритиковали и премьер-министра Испании Педро Санчеса. При этом Масон и Санчес ранее обвинили друг друга в недооценке масштабов приведших к потопам проливных дождей на востоке Испании в конце октября, и в плохой координации спасательных и гуманитарных операций, указывает AFP.

По словам некоторых демонстрантов, которых цитирует агентство, местные жители считают, что недостатку действий со стороны властей по предотвращению серьезных последствий наводнения и их устранению способствовала "политическая война" между региональными и федеральными управленцами.

Масон - член консервативной Народной партии, а Санчес - лидер противоборствующих ей социалистов из Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). По словам одной из демонстранток в Валенсии, для этого политического противостояния "был неподходящий момент, так как граждане нуждались в помощи и не получили ее". Другой собеседник AFP среди демонстрантов отметил, что региональное правительство поначалу не обращалось к Мадриду за поддержкой, которая была необходима после катастрофы.

Схожий митинг с требованием отставки Масона прошел 9 ноября и в Мадриде. В акции, по оценкам СМИ, приняли участие несколько сотен человек.

В Пайпорте закидали грязью короля Испании

Ранее король Испании Филипп VI столкнулся с гневом жителей города Пайпорта, который также пострадал от потопов. Монарх и его жена посетили пострадавший регион, но местные демонстранты забросали комьями грязи представителей власти. Телохранители защищали главу государства с помощью раскрытых зонтов, а в ситуацию пришлось вмешаться патрулю конной полиции.

Король и его супруга пытались поговорить с пострадавшими от разгула стихии людьми и успокоить их, однако обстановка в городе накалилась. Визит Филиппа VI был завершен досрочно.

Около 90 человек продолжают считать пропавшими после наводнения в Валенсии

К наводнениям на востоке Испании привели сильные дожди, начавшиеся в стране в конце октября. Большая часть бедствия пришлась на Валенсию - по данным метеослужбы, в ночь на 30 октября в ряде районов региона за несколько часов выпало более 300 литров осадков на квадратный метр. В населенном пункте Чива этот показатель составил 491 литр на 1 кв. м, что соответствует годовому объему осадков в регионе.

Мощные потоки воды и грязи сносили мосты и увлекали за собой людей, автомобили и даже целые дома. В результате потопов только в Валенсии погибли как минимум 212 человек. Это число может не окончательное - по состоянию на 6 ноября еще 89 местных жителей считались пропавшими без вести, а останки как минимум 62 человек не были опознаны. Работы по расчистке пострадавших районов продолжались в регионе и спустя 10 дней после потопов, в них были задействованы более 12 тысяч человек.