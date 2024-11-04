Как в Европарламенте проходит "кастинг" новых комиссаров ЕС

Депутаты Европарламента опрашивают претендентов на должность комиссаров ЕС. Провалить тест можно, хотя происходит это довольно редко.

С 4 по 12 ноября в Брюсселе проходит "кастинг" 26 будущих еврокомиссаров. Европарламент опрашивает кандидатов в состав новой Комиссии ЕС – главного ведомства Евросоюза, насчитывающего 38 тысяч сотрудников.

В течение трех часов каждый кандидат будет отвечать на вопросы представителей восьми фракций Европарламента. Еврокомиссия во главе со старым и новым ее главой Урсулой фон дер Ляйен сможет приступить к работе с 1 декабря, если Европарламент одобрит в целом ее новый состав. Сама фон дер Ляйен уже получила одобрение Европарламента, ее кандидатуру выдвинули страны-члены ЕС. Поэтому ей не нужно будет отвечать на вопросы депутатов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

О чем можно спрашивать?

В принципе - обо всем. Депутаты подготовили вопросы о профессиональной подготовке, финансовых интересах, пробелах в биографии, нравственных и политических установках. Таким образом они хотят выявить возможные слабые места кандидатов. Оценивается также поведение во время собеседования: уверенность, волнение, заикание или четкие высказывания.

Опрос проводится по строгим правилам и с ограниченным временем на выступления. После опроса представители ответственного комитета немедленно большинством в две трети решают, пройден тест или нет.

Что происходит, если кандидат провалил тест?

Депутаты призывают страну происхождения провалившегося кандидата отправить нового политика в Брюссель. Он также будет опрошен в течение трех часов.

С 2004 года парламент шесть раз отклонял претендентов на пост еврокомиссара, демонстрируя Еврокомиссии свою власть. В 2004 году это произошло с крайне консервативным итальянцем Рокко Буттильоне, который заклеймил гомосексуалов не как "преступников, а как грешников". В 2019 году француженке Сильви Гулар, среди прочих, пришлось уйти из-за ее этически сомнительной работы в американском аналитическом центре.

Кто в этот раз может оказаться слабым кандидатом?

Левые и либеральные фракции в парламенте нацелились на венгерского комиссара ЕС Оливера Вархели. Вархели ранее был комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения, а теперь должен возглавить второстепенный комиссариат здравоохранения и защиты животных. Его считают верным сторонником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Экс-министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб Фото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Три правопопулистские и правоэкстремистские группы в Европейском парламенте могут сосредоточиться на либеральной бельгийской кандидатке Хадже Лахбиб.

Неудача может постигнуть и болгарскую кандидатку Екатерину Захариеву. Бывшая министр иностранных дел оказалась замешана в своей стране в скандале вокруг продажи болгарского гражданства.

Кандидат от Мальты также может не пройти тест. Некоторые депутаты обвиняют Гленна Микалеффа, руководителя офиса премьер-министра Мальты, в том, что у него слишком мало политического опыта, чтобы выполнять роль комиссара ЕС по делам молодежи, культуры и спорта.

Итальянскому кандидату от правых экстремистов Рафаэле Фитто, вероятно, удастся успешно пройти тест. Парламент подвергнет его жесткому опросу, но, вероятно, не посмеет отклонить кандидатуру, которую поддерживает премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она всегда позиционирует себя в Брюсселе как проевропейский политик и успешно избавилась от своего постфашистского имиджа.

Какую роль играет премьер-министр Венгрии Орбан?

Если Европарламент провалит венгерского комиссара ЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может задержать приход к власти новой Еврокомиссии на недели или даже месяцы. Если он не отправит в Брюссель нового кандидата или отправит других неподходящих кандидатов, Комиссия ЕС не будет утверждена парламентом и не сможет вступить в должность.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Alain Rolland/European Parliament

Орбан считается противником Европейского Союза и может организовать блокаду новой Еврокомиссии. Он уже давно придерживается мнения, что в Брюсселе и Евросоюзе необходимо произвести фундаментальные изменения, поскольку, по его мнению, Комиссия ЕС ведет себя как политбюро бывшего Советского Союза.

Евросоюз в настоящее время удерживает миллиарды евро из европейского бюджета для Венгрии, потому что Виктор Орбан игнорирует решения Суда ЕС и строит автократический режим в своей стране.

Что нового в будущей Еврокомиссии?

Урсула фон дер Ляйен на свой второй срок во главе Еврокомиссии предложила произвести изменения в ее структуре. Акцент теперь делается не столько на чистой борьбе с изменением климата, сколько на укреплении европейской экономики в процессе перехода к климатически нейтральному производству.

Новыми являются комиссариаты по вопросам обороны, защиты животных, жилищного строительства, Средиземноморья. Средиземноморье? Да, им будет заниматься хорватский комиссар Добравка Суика. Но в сферу деятельности комиссариата войдут не рыболовство, океаны и туризм, а вопросы взаимодействия со средиземноморскими странами Северной Африки,

Сколько зарабатывает еврокомиссар?

Должность комиссара ЕС не является финансово непривлекательной, поэтому кандидатам стоит пойти на стресс от прохождения парламентского тестирования. Базовая зарплата составляет чуть менее 26 тысяч евро в месяц до уплаты налогов.

Председатель Еврокомиссии без учета надбавок получает 31 800 евро. Для сравнения: канцлер Германии Олаф Шольц зарабатывает около 32 тысяч евро в месяц, правда, с надбавками.