Ожидаемая продолжительность жизни в ФРГ вновь снизилась

Если в 2000 году Германия по средней продолжительности жизни отставала от остальных стран Западной Европы примерно на 0,7 года, то к 2022 году разрыв увеличился на целый год - до 1,7.

В Германии сохраняется один из худших показателей ожидаемой продолжительности жизни в Западной Европе, причем с тенденцией к дальнейшему ухудшению. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сотрудниками Федерального института демографических исследований (BiB) и Института демографических исследований Макса Планка, которые проанализировали тенденции смертности за несколько десятилетий. Его результаты опубликованы в пресс-релизе на сайте BiB в среду, 22 мая.

Согласно этим данным, за последние два десятилетия отставание ФРГ от остальной Европы неуклонно увеличивалось. Так, в 2022 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Германии составляла 80,55 лет, тогда как во всей Западной Европе - 82,25 года. И, если в 2000 году Германия отставала по средней продолжительности жизни от остальных стран Западной Европы примерно на 0,7 года, то к 2022 году этот разрыв увеличился на целый год - до 1,7.

"Начало 2000-х годов стало поворотным моментом в динамике смертности в Германии", - приводят в релизе слова соавтора исследования доктора Павла Григорьева из BiB. Он отмечает, что разрыв в показателях смертности между Германией и другими странами Западной Европы растет "относительно стабильно". Краткосрочное приближение к среднему уровню по Западной Европе произошло только в первый год пандемии, в 2020 году, поскольку в ФРГ от COVID-19 умерло значительно меньше людей, чем в других государствах региона.

Смертность для разных возрастов - различна

Если в Германии уровень смертности среди людей в возрасте до 50 лет соответствует среднему показателю по Западной Европе, то среди тех, кто старше 65 лет, он значительно выше, показали результаты исследования. Среди женщин в ФРГ, особенно старше 75 лет, уровень смертности тоже выше, чем у их сверстниц в других странах.

"Чтобы сократить разрыв в продолжительности жизни в Германии, необходимо снизить смертность, особенно в старшем возрасте, - заключает соавтор исследования доктор Себастьян Клюзенер (Sebastian Klüsener), директор по исследованиям BiB. По его мнению, самой частой причиной смерти являются заболевания сердечно-сосудистой системы.

Согласно информации, опубликованной в июле 2023 года Федеральным статистическим ведомством Германии, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Германии на 2022 год составляла 82,9 года для женщин и 78,2 года для мужчин. Ведомство подчеркивало, что, по сравнению с 2019 годом - последним перед пандемией - ожидаемая продолжительность жизни "в целом значительно снизилась" на 0,6 года - как у мужчин, так и у женщин.

Определение "ожидаемая продолжительность жизни при рождении" не касается новорожденных. Значение средней продолжительности предстоящей жизни рассчитывается из предположения, что уровни смертности населения во всех возрастах останутся такими же, как в рассматриваемом году.