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Фото: picture-alliance/imageBroker/M. Dietrich
КультураГермания

Немцы будут умирать раньше других европейцев

Вера Фридрих
1 ч. назад

Ученые сравнили ожидаемую продолжительность жизни в странах Западной Европы. Выяснилось, что Германия - в самом конце рейтинга.

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Ученые сравнили ожидаемую продолжительность жизни в 16 странах Западной Европы. Немецкие мужчины заняли в рейтинге 15 место, женщины - 14-е. Получается, что немцы будут жить не так долго, как другие западные европейцы, сообщил в среду, 10 мая, Федеральный институт популяционных исследований (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung - BiB), штаб-квартира которого находится в Висбадене.

По данным ученых из BiB, а также сотрудников Института демографии Общества Макса Планка (Das Max-Planck-Institut für demografische Forschung - MPIDR), принимавших участие в исследовании, основная причина относительно низких ожиданий - сердечно-сосудистые заболевания. Казалось бы, эти недуги неплохо лечатся в наше время, однако, как утверждают специалисты, в Германии их диагностируют позднее, чем это необходимо для эффективного лечения.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни среди родившихся в 2019 году женщин - в Испании: 86,2 года. Среди мужчин - в Швейцарии: 81,9. В Германии эти показатели таковы: женщины - 83,5, мужчины - 78,7 года.

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