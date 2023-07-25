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Ожидаемая продолжительность жизни немцев уменьшилась

Виктор Вайц
53 мин. назад

Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило о том, что ожидаемая продолжительность жизни немцев уменьшилась из-за коронавирусной пандемии.

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Пожилая пара смотрит вдаль
Фото: Neundorf/Kirchner-Media/picture alliance

По данным Федерального статистического ведомства Германии, ожидаемая продолжительность жизни в Германии из-за пандемии COVID-19 уменьшилась более чем на полгода. Согласно информации, опубликованной ведомством во вторник, 25 июля, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Германии на 2022 год составила 82,9 года для женщин и 78,2 года для мужчин.

Статистическое ведомство в Висбадене подчеркивает, что по сравнению с 2019 годом, последним годом перед пандемией, ожидаемая продолжительность жизни "в целом значительно снизилась": на 0,6 года - как у мужчин, так и у женщин.

Термин "ожидаемая продолжительность жизни при рождении" не является прогнозом для новорожденных, подчеркивают в Федеральном статистическом ведомстве. Значение средней продолжительности предстоящей жизни рассчитывается из предположения, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.

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