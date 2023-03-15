  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Молодой человек сидит на кровати
Психологи в ФРГ изучают, как помочь при боли в спине Фото: Themendienst/dpa/picture alliance
КультураГермания

Новаторский подход к лечению боли в спине - из Германии

Павел Мыльников
1 ч. назад

В рамках масштабного исследования психологи сравнивают, что эффективнее в борьбе с болью в спине - когнитивно-поведенческая терапия или метод экспозиции.

https://p.dw.com/p/4Oidp

Почти каждый человек в какой-то момент сталкивается с болью в спине, говорит ортопед Хеннинг Штюрц (Henning Stürz) из Гисена. В Германии, где 15 марта отмечают День здоровой спины, психологи в рамках общенационального исследования изучают новые подходы для помощи при таких ощущениях.

Специалисты работают с 400 пациентами, страдающими от хронической боли в спине. В испытаниях задействованы университеты Майнца и Марбурга, технический университет земли Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfälzische Technische Universität, RPTU) в Кайзерслаутерне и Ландау, а также университетские клиники Эссена и Гейдельберга.

Осознанно встретить стресс лицом к лицу

Ученые разделили пациентов на две группы. Одна получает когнитивно-поведенческую терапию и учится вырабатывать стратегию борьбы с болью - например, с помощью упражнений на расслабление. Другая использует новый метод в психотерапии - так называемую экспозицию, при которой человек осознанно погружается в ситуацию, вызывающую стресс.

Именно к этой группе относится бывшая профессиональная спортсменка Надя Хомбургер (Nadja Homburger). Женщина, имя которой изменено, столкнулась с болью в спине после удаления опухоли. До участия в исследовании врачи советовали спортсменке отказаться от гребного спорта, которым она увлекается. А теперь возвращение в спорт, напротив, стало элементом терапии. Женщина была буквально поражена тем, что такой подход подействовал.

В 2017 году профессор клинической психологии RPTU в Ландау Юлия Гломбивски (Julia Glombiewski) уже проводила в Марбурге подобное исследование. Тогда результаты показали, что оба метода эффективны, причем экспозиция после завершения терапии оказалась действеннее в краткосрочном плане.

Сверхчувствительная сигнализация головного мозга

Медики называют боль хронической, если она длится более шести месяцев. "Предполагается, что по истечении этого срока острая фаза боли проходит", - объясняет психолог Дженни Рике (Jenny Riecke) из Марбурга. Постоянная боль часто имеет психологические причины.

Как правило, болевые ощущения выполняют предупреждающую и защитную функции, объясняет Рике. Но в случае хронической боли определенные рецепторы в головном мозге становятся сверхчувствительными и постоянно бьют тревогу. Это может быть вызвано стрессом или неудачными повторными операциями и связанным с ними разочарованием, указывает эксперт.

Поэтому в процессе исследования, проводимого до октября 2024 года, ученые хотят выяснить, какая терапия подходит тому или иному пациенту. Какой из методов окажется эффективнее среди мужчин, а какой - среди женщин? Имеет ли значение возраст? Целью могла бы стать персонализированная психотерапия - по-настоящему новаторский подход.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Jena | Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Когда чрезмерная диагностика и терапия могут навредить пациенту

Когда чрезмерная диагностика и терапия могут навредить пациенту

В Германии известно немало случаев, когда пациентам назначают ненужные обследования и даже операции. Почему это происходит?
Культура29 октября 2021 г.
Запись в календаре: "Вести более здоровый образ жизни"

Немецкий психолог советует, как правильно начать новую жизнь

Немецкий психолог советует, как правильно начать новую жизнь

Бросить курить, заняться спортом, правильно питаться, - кто из нас в начале нового года не обещал чего-то подобного самому себе? Но грандиозные планы нередко терпят фиаско. Как быть? Советы немецкого специалиста.
Стиль жизни10 января 2022 г.
На прогулку отправляются в коляске

Немецкие ученые: как уход за близкими влияет на здоровье

Немецкие ученые: как уход за близкими влияет на здоровье

Ученые из Бремена выяснили, что тот, кто ухаживает за родными и близкими дома, рискует потерять собственное здоровье.
Культура20 ноября 2018 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги ЕС и Молдовы

В ФРГ напомнили о важности европейской перспективы Молдовы

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Михаил Саакашвили выступает по видеосвязи при обсуждении в суде его дела, 22 декабря 2022 года

Сын о Михаиле Саакашвили: "Его жизнь в опасности"

Сын о Михаиле Саакашвили: "Его жизнь в опасности"

Политика2 ч. назад
Штаб-квартира немецкого энергетического концерна E.on в Эссене

E.on обнулил "Северный поток", но не отказался от него

E.on обнулил "Северный поток", но не отказался от него

Экономика и бизнес19 мин. назад
Поезда на вокзале в Бресте

Железнодорожникам Беларуси грозит увольнение из-за санкций?

Железнодорожникам Беларуси грозит увольнение из-за санкций?

Политика33 мин. назад
Киево-Печерская лавра

Останется ли в Киево-Печерской лавре УПЦ МП

Останется ли в Киево-Печерской лавре УПЦ МП

Общество2 ч. назад
Александр Лукашенко

Лукашенко ответит за репрессии. ЕС грозит ужесточить санкции

Лукашенко ответит за репрессии. ЕС грозит ужесточить санкции

Права человека5 ч. назад
Зальцгиттер, 7 июля 2022. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с менеджерами Volkswagen и политиками дает старт строительству гигафабрики по выпуску аккумуляторных батарей

VW строит заводы в Испании, США, Канаде. А что с Германией?

VW строит заводы в Испании, США, Канаде. А что с Германией?

Экономика и бизнес6 ч. назад
На главную страницу