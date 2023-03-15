Новаторский подход к лечению боли в спине - из Германии

В рамках масштабного исследования психологи сравнивают, что эффективнее в борьбе с болью в спине - когнитивно-поведенческая терапия или метод экспозиции.

Почти каждый человек в какой-то момент сталкивается с болью в спине, говорит ортопед Хеннинг Штюрц (Henning Stürz) из Гисена. В Германии, где 15 марта отмечают День здоровой спины, психологи в рамках общенационального исследования изучают новые подходы для помощи при таких ощущениях.

Специалисты работают с 400 пациентами, страдающими от хронической боли в спине. В испытаниях задействованы университеты Майнца и Марбурга, технический университет земли Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfälzische Technische Universität, RPTU) в Кайзерслаутерне и Ландау, а также университетские клиники Эссена и Гейдельберга.

Осознанно встретить стресс лицом к лицу

Ученые разделили пациентов на две группы. Одна получает когнитивно-поведенческую терапию и учится вырабатывать стратегию борьбы с болью - например, с помощью упражнений на расслабление. Другая использует новый метод в психотерапии - так называемую экспозицию, при которой человек осознанно погружается в ситуацию, вызывающую стресс.

Именно к этой группе относится бывшая профессиональная спортсменка Надя Хомбургер (Nadja Homburger). Женщина, имя которой изменено, столкнулась с болью в спине после удаления опухоли. До участия в исследовании врачи советовали спортсменке отказаться от гребного спорта, которым она увлекается. А теперь возвращение в спорт, напротив, стало элементом терапии. Женщина была буквально поражена тем, что такой подход подействовал.

В 2017 году профессор клинической психологии RPTU в Ландау Юлия Гломбивски (Julia Glombiewski) уже проводила в Марбурге подобное исследование. Тогда результаты показали, что оба метода эффективны, причем экспозиция после завершения терапии оказалась действеннее в краткосрочном плане.

Сверхчувствительная сигнализация головного мозга

Медики называют боль хронической, если она длится более шести месяцев. "Предполагается, что по истечении этого срока острая фаза боли проходит", - объясняет психолог Дженни Рике (Jenny Riecke) из Марбурга. Постоянная боль часто имеет психологические причины.

Как правило, болевые ощущения выполняют предупреждающую и защитную функции, объясняет Рике. Но в случае хронической боли определенные рецепторы в головном мозге становятся сверхчувствительными и постоянно бьют тревогу. Это может быть вызвано стрессом или неудачными повторными операциями и связанным с ними разочарованием, указывает эксперт.

Поэтому в процессе исследования, проводимого до октября 2024 года, ученые хотят выяснить, какая терапия подходит тому или иному пациенту. Какой из методов окажется эффективнее среди мужчин, а какой - среди женщин? Имеет ли значение возраст? Целью могла бы стать персонализированная психотерапия - по-настоящему новаторский подход.

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