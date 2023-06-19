Эксперты: Экологические кризисы угрожают здоровью населения

Экологические кризисы представляют собой растущую угрозу для здоровья граждан, предупреждает Экспертный совет по вопросам окружающей среды при правительстве ФРГ (Sachverständigenrat für Umweltfragen, SRU). В отчете , опубликованном в понедельник, 19 июня, он призывает к более интегрированной политике в области охраны окружающей среды и охраны здоровья населения.

Эксперты приводят данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым около 15 процентов смертей в Европе вызваны рисками, обусловленными состоянием окружающей среды. Особую опасность здоровью несет загрязнение воздуха вредными веществами, в частности, мелкой пылью.

"Мелкодисперсная пыль способствует развитию респираторных заболеваний, а также может влиять на другие органы и системы органов, такие как сердечно-сосудистая система", - говорится в отчете, которые был передан министру здравоохранения ФРГ Карлу Лаутербаху (Karl Lauterbach) и министру по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке (Steffi Lemke).

Риск заболеть выше для социально незащищенных граждан

Главными источниками загрязнения воздуха мелкой пылью, как отмечается, являются транспорт, а также процессы горения в промышленности и в быту. По данным SRU, риску заболеть особенно подвержены социально незащищенные категории граждан. Они непропорционально часто испытывают на себе воздействие шума и загрязняющих веществ, вызванных дорожным движением.

"Охрана окружающей среды, связанная со здоровьем, в рамках городского планирования требует более активного участия департаментов здравоохранения и более активного участия общественности, а также финансовой поддержки на федеральном и земельном уровне", - сказал член совета Вольфганг Кёк (Wolfgang Köck).

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