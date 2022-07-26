Продолжительность жизни в ФРГ сократилась на полгода - из-за ковида

Из-за высокой смертности во время различных волн пандемии COVID-19 средняя продолжительность жизни детей, родившихся в Германии в 2021 году, заметно сократилась. Так, по подсчетам экспертов, появившаяся в это время на свет девочка может прожить в среднем до 83,2 лет, то есть в сравнении с периодом, предшествовавшим пандемии, данный показатель понизился на 0,4 года. Родившийся в 2021 году мальчик может прожить в среднем до 78,2 лет - на 0,6 года меньше, чем до пандемии. Такие данные обнародовало Федеральное статистическое ведомство во вторник, 26 июля, в Висбадене.

На востоке страны показатели хуже

В восточной части Германии, которая особенно пострадала от пандемии COVID-19, начиная со второй ее волны, снижение продолжительности жизни стало особенно заметным. За период с 2019 года, предшествовавшего пандемии, по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни мальчиков там снизилась на 1,3 года, а девочек - на 0,9 года.

Таким образом, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 76,4 лет для восточногерманских мальчиков и 82,7 года для восточногерманских девочек. На западе Германии, напротив, ожидаемая продолжительность жизни понизилась для мальчиков всего на 0,4 года и составляет 78,6 лет - на два года больше, чем на востоке страны. Для западногерманских девочек она сократилась на 0,3 года и составляет в среднем 83,3 года.

COVID-19 и смертность в ФРГ

По данным Федерального статистического ведомства, пандемия COVID-19 также привела к значительному увеличению смертности. До пандемии число смертей в Германии увеличивалось в среднем на 1-2 процента в год в связи со старением общества, а в 2020 году число летальных исходов возросло на 5 процентов. Если же сравнить 2019 и 2021 годы, то количество смертей увеличилось даже на 9 процентов.

Однако количество "дополнительных" летальных исходов - примерно от 70 000 до 100 000 в 2020 и 2021 годах - оказалось ниже показателя в почти 115 000 смертей от ковида, о котором сообщил Институт имени Роберта Коха. Согласно оценке Федерального статистического ведомства, это может быть связано с тем, что в результате профилактических мер и изменений в поведении людей уменьшилось количество смертных случаев от других инфекционных заболеваний - например, таких, как грипп.

Смотрите также:

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Кофе В среднем, каждый житель Германии выпивает около 160 литров кофе в год. Но споры об этом напитке продолжаются. То читаешь, что он опасно повышает кровяное давление или даже способствует возникновению рака, то, наоборот, специалисты утверждают, что кофе предотвращает целый ряд заболеваний. Известно точно: как показали исследования, любителям кофе очевидного вреда этот напиток не приносит.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Маргарин Еще не так давно врачи и ученые советовали брать вместо масла его заменитель - маргарин, потому что переизбыток животных жиров вреден. Теперь, наоборот, ругают маргарин: в нем слишком много химических добавок. А масло специалисты рекомендуют топленое, потому что в нем содержится меньше так называемых насыщенных жирных кислот.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Красное вино Неужели бокал красного вина в день действительно предупреждает сердечно-сосудистые заболевания и снижает риск инфаркта миокарда? Факт: многолетние исследования этого пока не опровергли. Профилактическое действие приписывается содержащемуся в красном вине такому чудодейственному веществу, как ресвератрол. Но не следует забывать: речь идет лишь об одном бокале в день, не больше!

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Холестерин Без холестерина нам не обойтись, потому что он содержится в клеточных мембранах. Есть так называемый "полезный" и "вредный" холестерин. Раньше считалось, что "вредного" в крови должно быть как можно меньше, а "полезного" - сколько угодно. Теперь известно, что и уровень "полезного" нужно ограничивать. Врачи призывают к здоровому равновесию. Одно яйцо в день можете есть спокойно. Но вместо мяса.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Овощи из морозилки Бум на овощи из морозильной камеры как будто прошел. Большинство предпочитает свежие, купленные в магазине, на рынке, с лотка. Но врачи-диетологи обращают внимание, что овощи, фрукты и ягоды, прошедшие шоковую заморозку сразу после сбора урожая, сохраняют больше полезных веществ и витаминов, чем так называемые "свежие", но уже полежавшие на прилавке.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Глутамат Глутамат натрия известен как универсальная пищевая добавка Е621 - так называемый "усилитель вкуса". В Германии и многих других странах Европы его запрещено добавлять в детское питание. Значит ли это, что он вреден? Искусственный глутамат, да еще в больших количествах, как, например, в чипсах, - безусловно. И даже, возможно, природный (скажем, в соевом соусе или сыре рокфор).

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Корица Коричник цейлонский - отличный антиоксидант, пряность, придающая неповторимый вкус выпечке. Однако в коре более дешевого варианта - корицы китайской (лат. Cinnamomum aromaticum) - был обнаружен кумарин, переизбыток которого может разрушительно влиять на почки и печень. Рекомендуемая суточная норма - не более 0,1 мг на один килограмм веса тела. То есть примерно один большой пряник.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Вода Не прекращаются споры и о том, сколько надо пить воды в день. Обычно наш организм сам знает, сколько жидкости ему требуется: мы пьем, чтобы утолить жажду, остальное получаем с приемом пищи. Но врачи настаивают на суточной норме не менее 2,5-3 литров в день. Причем пить якобы нужно, не дожидаясь, пока одолеет жажда, особенно в жаркие дни.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Молоко Молоко полезно только детям, у многих взрослых от него возникают проблемы – из-за непереносимости лактозы. К такому выводу приходят немецкие врачи. А шведские ученые установили, что любители молока и живут меньше, и болеют чаще. Об этом говорят результаты многолетнего исследования, в котором приняло участие более 100 тысяч человек.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Пшеница и другие злаки Хлеб - еще один базовый продукт, в пользе которого теперь сомневаются ученые. Бесспорно то, что хлебо-булочные изделия, содержащие глютен (клейковину) у многих людей - особенно детей - вызывают непереносимость. Кроме того, проблемой нередко являются также дрожжи, орехи или семена, которые используют при изготовлении хлеба.

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет Витамины Времена, когда витаминные таблетки и порошки глотали чуть ли не горстями, прошли. Сегодня "искусственные" витамины употребляют гораздо осторожнее. Врачи обращают особое внимание на побочные действия "искусственных" витаминных добавок и предупреждают о серьезных последствиях бесконтрольного самолечения. Опасаетесь авитаминоза? Ешьте больше овощей и фруктов, чаще бывайте на солнце! Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат

