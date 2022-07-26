 Продолжительность жизни в ФРГ сократилась на полгода - из-за ковида | Новости из Германии о Германии | DW | 26.07.2022

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Германия

Продолжительность жизни в ФРГ сократилась на полгода - из-за ковида

Федеральное статистическое ведомство обнародовало данные по ожидаемой продолжительности жизни в Германии по итогам пандемического 2021 года. Показатель упал во всех регионах, но особенно - на востоке страны.

Пешеходы на городской улице

Из-за высокой смертности во время различных волн пандемии COVID-19 средняя продолжительность жизни детей, родившихся в Германии в 2021 году, заметно сократилась. Так, по подсчетам экспертов, появившаяся в это время на свет девочка может прожить в среднем до 83,2 лет, то есть в сравнении с периодом, предшествовавшим пандемии, данный показатель понизился на 0,4 года. Родившийся в 2021 году мальчик может прожить в среднем до 78,2 лет - на 0,6 года меньше, чем до пандемии. Такие данные обнародовало Федеральное статистическое ведомство во вторник, 26 июля, в Висбадене.

На востоке страны показатели хуже

В восточной части Германии, которая особенно пострадала от пандемии COVID-19, начиная со второй ее волны, снижение продолжительности жизни стало особенно заметным. За период с 2019 года, предшествовавшего пандемии, по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни мальчиков там снизилась на 1,3 года, а девочек - на 0,9 года.

Таким образом, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 76,4 лет для восточногерманских мальчиков и 82,7 года для восточногерманских девочек. На западе Германии, напротив, ожидаемая продолжительность жизни понизилась для мальчиков всего на 0,4 года и составляет 78,6 лет - на два года больше, чем на востоке страны. Для западногерманских девочек она сократилась на 0,3 года и составляет в среднем 83,3 года.

COVID-19 и смертность в ФРГ

По данным Федерального статистического ведомства, пандемия COVID-19 также привела к значительному увеличению смертности. До пандемии число смертей в Германии увеличивалось в среднем на 1-2 процента в год в связи со старением общества, а в 2020 году число летальных исходов возросло на 5 процентов. Если же сравнить 2019 и 2021 годы, то количество смертей увеличилось даже на 9 процентов.

Однако количество "дополнительных" летальных исходов - примерно от 70 000 до 100 000 в 2020 и 2021 годах - оказалось ниже показателя в почти 115 000 смертей от ковида, о котором сообщил Институт имени Роберта Коха. Согласно оценке Федерального статистического ведомства, это может быть связано с тем, что в результате профилактических мер и изменений в поведении людей уменьшилось количество смертных случаев от других инфекционных заболеваний - например, таких, как грипп.

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    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


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