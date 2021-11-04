COVID-19: В индустриальных странах упала ожидаемая продолжительность жизни

Пандемия COVID-19 привела к сокращению ожидаемой продолжительности жизни во многих промышленно развитых странах в 2020 году. В общей сложности речь идет о потере почти 28 млн лет жизни, говорится в докладе, опубликованном институтом демографических исследований имени Макса Планка в четверг, 4 ноября. Это в 5 раз больше, чем во время эпидемии гриппа 2015 года, указали специалисты.

Эксперты института в Ростоке вместе с коллегами из университетов Оксфорда и Кембриджа изучили 37 государств и обнаружили снижение показателя в 31 стране. Сильнее всего ожидаемая продолжительность жизни упала в России (2,33 года у мужчин и 2,14 года у женщин), США (2,27 года и 1,61 года соответственно) и Болгарии (1,96 года и 1,37 года соответственно).

В Германии ожидаемая продолжительность жизни тоже упала, однако менее чем на год. В то же время она выросла в Новой Зеландии, Норвегии и на Тайване, а в Дании, Исландии и Южной Корее - не изменилась, следует из исследования. Это может быть результатом успешных мер борьбы с пандемией, допускают авторы.

Распространение SARS-CoV-2 в мире

РНК-содержащий коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии обнаружен более чем у 248 млн жителей планеты, свыше 5 млн больных этой инфекцией скончались, около 225 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 46 млн) и летальных исходов (свыше 750 тысяч) приходится на США.

Смотрите также:

Фотогалерея: Натуральные витамины для здорового успеха Ягоды асаи Многообещающие ягоды прибыли к нам из Южной Америки. Говорят, они творят чудеса, помогая снижать вес. Но это еще не все. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов в ягодах асаи (лат. Euterpe oleracea), можно остановить время: избежать образования морщин, поднять общий тонус организма и оставаться вечно стройным и молодым. Вот только научно это пока не доказано.

Фотогалерея: Натуральные витамины для здорового успеха Авокадо Этот фрукт считается одним из самых жиросодержащих. При этом ненасыщенные жиры авокадо (лат. Persēa americāna) оказывают весьма полезное действие на наш организм, снижая содержание холестерина в крови. Мякоть плода авокадо богата витаминами, необходимыми для укрепления иммунитета и нервной системы, а также калием, улучшающим работу сердца.

Фотогалерея: Натуральные витамины для здорового успеха Семена чиа Настоящими "универсалами" слывут семена чиа (лат. Salvia hispanica). Совершенно нейтральным на вкус семенам приписывают поистине волшебные свойства. По утверждению экспертов, семена чиа (или шалфея испанского) ацтеки использовали в пищу с древних времен. Высокопитательное чудо-семя богато ненасыщенными жирными кислотами (Омега 3, Омега 6), кальцием и важными микроэлементами.

Фотогалерея: Натуральные витамины для здорового успеха Ягоды годжи Еще один экзотический представитель суперфуда - ягоды годжи (лат. Lýcium bárbarum), более известные под названием дерезы обыкновенной, неядовитой родственницы "волчьей ягоды". Сок, изготовленный из ягод дерезы, издревле используется как общеукрепляющее средство. С недавнего времени ягоды прославляют как "средство от всех болезней", но научного подкрепления этому утверждению пока нет.

Фотогалерея: Натуральные витамины для здорового успеха Кудрявая капуста Грюнколь (лат. Brassica oleracea) – зимний вид капусты, популярный в Германии. После первых заморозков она приобретает сладковатый вкус. Капуста по праву считается настоящей витаминной "бомбой": 100 грамм достаточно, чтобы обеспечить организм суточной дозой витамина С. Кроме того, в кудрявой капусте содержится достаточно витамина А, железа и кальция.

Фотогалерея: Натуральные витамины для здорового успеха Черника Черника (лат. Vaccínium myrtíllus) содержит больше антиоксидантов, чем любые другие овощи и фрукты. Идеальное профилактическое средство против простудных и сердечно-сосудистых заболеваний, кожных аллергий. По мнению экспертов, это великолепный витамин для нашего мозга. Немногим уступают чернике ягоды темного и красного цветов: смородина, ежевика, клюква, брусника…

Фотогалерея: Натуральные витамины для здорового успеха Имбирь Благотворное действие имбиря (лат. Zīngiber officināle) при заболеваниях желудочно-кишечного тракта известно давно. Это объясняет популярность его применения, как в кулинарии, в качестве приправы, так и в медицине. Горячий чай из свежего корня имбиря с ломтиком лимона и ложкой меда согревает и помогает справиться с простудой и кашлем. Это настоящий эликсир бодрости.

Фотогалерея: Натуральные витамины для здорового успеха Куркума О пользе куркумы (лат. Cúrcuma) можно слагать легенды: в Индии растение считается священным. Его используют в качестве приправы практически к каждому блюду. Ярко-желтый порошок высушенного корневища куркумы входит в состав пряных смесей, известных под названием карри. Куркума способствует пищеварению. В медицине используется как противовоспалительное и дезинтоксикационное средство.

Фотогалерея: Натуральные витамины для здорового успеха Миндаль Миндаль (лат. Prunus dulcis) издавна считается продуктом очень полезным. Ядра миндаля - это не только популярное лакомство, быстро утоляющее голод. Их широко используют в кулинарии, а полезное миндальное масло - в фармацевтической промышленности для изготовления успокоительных и противовоспалительных препаратов. Считается, что миндаль способствует профилактике диабета и болезни Альцгеймера.

Фотогалерея: Натуральные витамины для здорового успеха Киноа Зерна южноамериканского злакового растения киноа (лат. Chenopōdium quīnoa) или кинвы, прозванного еще "рисовой лебедой", славятся высоким содержанием белка, фосфора, железа, кальция и цинка, а также полным отсутствием глютена. Кроме того, в состав невзрачных на вид зернышек входят все важные аминокислоты и антиоксиданты - враги свободных радикалов. Автор: Ханна Фукс, Инга Ваннер

