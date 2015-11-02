Днепр (бывший Днепропетровск)

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Четвертый по численности населения город на Украине, областной центр.
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Новости
54 мин. назад
54 мин. назад
Зеленский обратился к россиянам из-за удара ВС РФ по Днепру
2 ч. назад
2 ч. назад
При попадании ракеты в жилой дом в Днепре погибли 30 человек
12 ч. назад
12 ч. назад
От ракетного удара в Днепре погибли более 20 человек
14.01.2023
14 января 2023 г.
При попадании ракеты в дом в Днепре погибли 9 человек
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Рост жертв удара по Днепру и другие события 326-го дня войны
Рост жертв удара по Днепру и другие события 326-го дня войны
Число погибших от удара ВС РФ по жилому дому в Днепре возросло до 30, сообщила советник главы Днепропетровской ОВА.
Конфликты
2 ч. назад
2 ч. назад
Российский удар по Днепру и другие события 325-го дня войны
Российский удар по Днепру и другие события 325-го дня войны
Россия дважды за день обстреляла Украину. В Днепре ракета попала в жилой дом. Великобритания обещает Украине танки.
Конфликты
14.01.2023
14 января 2023 г.
Освобожденная Херсонщина в фотографиях
Освобожденная Херсонщина в фотографиях
В начале ноября ВСУ освободили от оккупации около трети Херсонской области. Последствия боев и оккупации - в галерее DW.
Конфликты
06.12.2022
6 декабря 2022 г.
16 фото
Отвод российских войск и другие события 260-го дня войны
Отвод российских войск и другие события 260-го дня войны
Минобороны РФ объявило о начале отвода российских войск в Херсоне на левый берег Днепра.
Конфликты
10.11.2022
10 ноября 2022 г.
Отход войск РФ из Херсона ловушка? Мнения западных экспертов
Отход войск РФ из Херсона ловушка? Мнения западных экспертов
Что на самом деле происходит сейчас вокруг Херсона и стоит ли ожидать крупных успехов украинской армии до конца года?
Конфликты
10.11.2022
10 ноября 2022 г.
Александр Вилкул: Не может быть политики во время войны
Александр Вилкул: Не может быть политики во время войны
Глава военной администрацию Кривого Рога Вилкул рассказал DW о прифронтовой жизни города и политике во время войны.
Политика
11.07.2022
11 июля 2022 г.
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Контрнаступление ВСУ под Харьковом, раненые бойцы на "Азовстали" и другие снимки. Фотогалерея DW.
Политика
11.05.2022
11 мая 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Если Путин сдал Херсон, значит, учел ошибки - и это опасно
Роман Гончаренко
Колонка
Политика
10.11.2022
10 ноября 2022 г.
Зачем Порошенко дело Корбана?
Сергей Руденко
Комментарий
02.11.2015
2 ноября 2015 г.
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