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Днепр (бывший Днепропетровск)

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Четвертый по численности населения город на Украине, областной центр.

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Новости

54 мин. назад

Зеленский обратился к россиянам из-за удара ВС РФ по Днепру

2 ч. назад

При попадании ракеты в жилой дом в Днепре погибли 30 человек

12 ч. назад

От ракетного удара в Днепре погибли более 20 человек

14 января 2023 г.

При попадании ракеты в дом в Днепре погибли 9 человек

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Контекст

Ракетный удар ВС РФ по многоэтажке в Днепре

Рост жертв удара по Днепру и другие события 326-го дня войны

Рост жертв удара по Днепру и другие события 326-го дня войны

Число погибших от удара ВС РФ по жилому дому в Днепре возросло до 30, сообщила советник главы Днепропетровской ОВА.
Конфликты2 ч. назад
Пожарный автомобиль около разрушенного многоэтажного дома в Днепре

Российский удар по Днепру и другие события 325-го дня войны

Российский удар по Днепру и другие события 325-го дня войны

Россия дважды за день обстреляла Украину. В Днепре ракета попала в жилой дом. Великобритания обещает Украине танки.
Конфликты14 января 2023 г.
На въезде в Херсонскую область

Освобожденная Херсонщина в фотографиях

Освобожденная Херсонщина в фотографиях

В начале ноября ВСУ освободили от оккупации около трети Херсонской области. Последствия боев и оккупации - в галерее DW.
Конфликты6 декабря 2022 г.16 фото
Военнослужащие ВСУ под Херсоном

Отвод российских войск и другие события 260-го дня войны

Отвод российских войск и другие события 260-го дня войны

Минобороны РФ объявило о начале отвода российских войск в Херсоне на левый берег Днепра.
Конфликты10 ноября 2022 г.
Бои под Херсоном, ноябрь 2022 года

Отход войск РФ из Херсона ловушка? Мнения западных экспертов

Отход войск РФ из Херсона ловушка? Мнения западных экспертов

Что на самом деле происходит сейчас вокруг Херсона и стоит ли ожидать крупных успехов украинской армии до конца года?
Конфликты10 ноября 2022 г.
Александр Вилкул

Александр Вилкул: Не может быть политики во время войны

Александр Вилкул: Не может быть политики во время войны

Глава военной администрацию Кривого Рога Вилкул рассказал DW о прифронтовой жизни города и политике во время войны.
Политика11 июля 2022 г.
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Политика11 мая 2022 г.
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Мнения

Роман Гончаренко

Если Путин сдал Херсон, значит, учел ошибки - и это опасно

Роман Гончаренко
Колонка
Политика10 ноября 2022 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Зачем Порошенко дело Корбана?

Сергей Руденко
Комментарий
2 ноября 2015 г.