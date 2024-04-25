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РФ нанесла удары по Черкасской и Днепропетровской областям

Александра Иванова
25 апреля 2024 г.

Россия обстреляла ракетами Черкасскую и Днепропетровскую области. Ракетную опасность объявляли также в Полтавской, Сумской и Киевской областях. В Черкасской области поврежден объект критической инфраструктуры

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Спасатели на месте взрыва российской ракеты в Черкасской области, фото из архива
Спасатели на месте взрыва российской ракеты в Черкасской области, фото из архиваФото: Interior Ministry of Ukraine/REUTERS

В Черкасском районе одноименной области Украины в результате российской атаки, по предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале утром в четверг, 25 апреля, глава областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.

"Утром враг атаковал нашу Черкасскую область. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО", - написал он. По словам Табурца, после воздушной атаки РФ шесть человек обратились за медицинской помощью, но обошлось без жертв.

Между тем украинское онлайн-издание Liga.net передало со ссылкой на своего корреспондента, что в ночь на 25 апреля были слышны взрывы в городе Смела Черкасской области. Около 5.30 утра Воздушные силы ВСУ уведомили в Telegram о ракетной опасности в Черкасской и Киевской областях. Буквально спустя две минуты был опубликовал пост о "скоростной цели" в направлении Черкасс.

Ранее в ту же ночь Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности в Полтавской и Сумской областях и о "скоростной цели" в направлении Миргорода. В 5.44 поступил отбой тревоги.

О ночной атаке ВС РФ на регион сообщил также в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его данным, "артиллерийским огнем накрывало сам Никополь, Марганец и Красногригорьевскую общину". В результате воздушной атаки загорелся газопровод, а также были повреждены два частных дома, теплица, памятник, линии электропередач и мачта уличного освещения. Под городом Синельниково также пострадал частный дом, уточнил Лысак позже. Человеческих жертв, однако, в Днепропетровской области не было.

 

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