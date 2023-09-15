У украинских городов становится все больше партнеров в ФРГ

Берлин и Киев стали городами-партнерами. На подписание соглашения в Германию приехал Виталий Кличко. С начала войны РФ с Украиной между немецкими и украинскими городами уже заключено более 100 новых партнерств.

У Киева появился еще один важный город-партнер в Германии. К Мюнхену и Лейпцигу, уже много лет имеющим такие связи с украинской столицей, прибавился Берлин. Декларацию о партнерстве в четверг, 14 сентября, в здании городской ратуши в торжественной обстановке подписали правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) и киевский городской голова Виталий Кличко. Перед этим они встретились у Бранденбургских ворот в центре немецкой столицы. Кличко поблагодарил Берлин и всех немцев за поддержку Киева и Украины во время войны.

"Для нас жизненно важно знать, что мы не одни в войне за европейские ценности", - отметил мэр украинской столицы, выступая в ратуше. "Вместе мы вдвое, в десять раз сильнее. Это очень важно - совместно бороться. Каждый в Европе желает мира. И мы должны делать все, чтобы вернуть мир в Украину, в Европу. Это наша важнейшая задача, за это мы боремся, ведь есть четкое правило: без борьбы не будет победы", - добавил он.

Виталий Кличко (справа) выступает в городской ратуше в Берлине в присутствии бургомистра Кая Вегнера Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Конкретные проекты между немецкой и украинской столицами не заставили себя долго ждать. Уже на следующий день, 15 сентября, в рамках нового партнерства в Берлин из Киева должны прибыть хоккейная и гандбольная юношеские команды для совместных тренировок и соревнований с немецкими сверстниками, сообщила пресс-секретарь правительства немецкой столицы в ответ на запрос DW.

"Вскоре после этого Берлин посетит делегация департамента градостроительства и архитектуры Киева по вопросам восстановления", - добавили в берлинском правительстве. В качестве перспективных направлений сотрудничества в немецкой столице называют общие экономические проекты, устойчивое градостроительство и цифровизацию.

Более 100 новых партнерств за время войны

Сотрудничество между Киевом и Берлином - лишь один пример из более чем 100 новых формальных и неформальных партнерств, заключенных между украинской и немецкой сторонами с начала полномасштабной войны России против Украины

Теперь их более чем в два раза больше, чем в феврале 2022 года - тогда насчитывалось 73 партнерства между городами двух стран, сообщили DW в организации Engagement Global, в которой в частности отслеживают и координируют международное сотрудничество немецких городов. И уточнили, что за последние 17 месяцев получили многочисленные запросы от немецких муниципалитетов, которые хотели продемонстрировать солидарность с Украиной.

Украинский флаг во Фрайбурге - городе-партнере Львова Фото: Winfried Rothermel/picture alliance

У каждого немецкого города есть также возможность получить финансирование на реализацию малых проектов с украинскими партнерами на сумму до 50 тысяч евро. С начала войны соответствующий фонд, которым управляет немецкая организация, профинансировал 84 разных проекта.

В рамках помощи во время войны из Германии украинцам были переданы транспортные средства и медицинские товары, продукты гигиены и питания. На сайте Engagement Global можно найти несколько примеров подобного сотрудничества - от передачи медикаментов и медицинских приборов из Фирзена на западе Германии клинике во львовском районе Кульпарков до отправки автомобилей из Дюссельдорфа Черновцам для обеспечения необходимым внутренних переселенцев.

Кельн и Днепр - города-партнеры на Рейне и Днепре

Среди крупных городов, кроме Берлина и Киева, соглашение о партнерстве было заключено Кельном и Днепром уже во время войны. После ее начала в Кельне на митинг против российского вторжения вышло 250 тысяч человек, что стало, по словам бургомистра Хенриетте Рекер (Henriette Reker), "самой большой демонстрацией в истории нашего города".

Из Кельна в Днепр в декабре 2022 года было отправлено 370 электрогенераторов Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Все гуманитарные грузы из города на Рейне с лета 2022 года были направлены именно в украинский город на Днепре, сообщает местная пресса. В марте нынешнего года в Кельне побывала делегация во главе с мэром Днепра Борисом Филатовым. А в конце августа Кельн посетила группа из 24 школьников из Днепра, чтобы пообщаться со сверстниками и рассказать им о жизни и учебе во время войны.

Партнерство между Киевом и Берлином стало еще одним примером кооперации между крупными немецкими и украинскими городами. Берлин - четвертый город Германии, с которым Киев сотрудничает в той или иной форме. С 1961 года - еще со времен СССР и коммунистической ГДР - городом-партнером украинской столицы является восточногерманский Лейпциг, в 1989-м к нему прибавился баварский Мюнхен, а в 2022-м Киев подписал "пакт во имя солидарности и будущего" с северогерманским Гамбургом.

Несколько партнеров на один украинский город

В Engagement Global говорят, что партнерства городов из других стран сразу с несколькими немецкими городами не являются чем-то необычным, в рамках каждого из них может быть поставлен акцент на разных аспектах сотрудничества или привлечены различные структуры.

"Бывает, партнерства работают в трех- или четырехстороннем формате, и реализуются совместная деятельность или проекты", - отмечают в организации. В качестве примера там приводят партнерство немецких Эрлангена и Йены с украинскими Броварами, начавшееся в 2022 году.

"Не может быть слишком много солидарности с городом, чьи жительницы и жители 19 месяцев противостоят российскому вторжению, - указали в правительстве Берлина. - Другие города-партнеры Берлина также имеют партнерства с другими немецкими городами". В общей сложности у немецкой столицы 17 городов-партнеров по всему миру. При этом партнерство Берлина со столицей России Москвой после начала российского вторжения в Украину было приостановлено.

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