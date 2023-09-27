Депортированный из Беларуси кубинец выиграл суд в Литве

Последние три года хороших новостей, связанных с Беларусью, к сожалению, мало, однако они по-прежнему есть. Каждый месяц "DW Беларусь" просит героев интервью поделиться позитивом. Сегодня в рубрике "Добры верасень" - Роберто Касануэва, депортированный из Беларуси и недавно сумевший отстоять свое право жить в Европе.

В декабре 2021 года кубинца Роберто Вальдеса Касануэва, прожившего 30 лет в Беларуси, выслали из страны за протесты. До этого он почти год провел в заключении в изоляторе на Окрестина. Благодаря фотографии, которая была сделана в минском аэропорту, где Роберто перед депортацией прощается со своим сыном, его дело стало широко известным. Однако в Литве, куда кубинец приехал по гуманитарной визе, ему сначала отказали в политическом убежище. И вот 26 сентября стало известно, что Роберто удалось в суде отстоять свое право остаться в ЕС. DW поговорила с ним об ожидании документов, новой жизни в изгнании и разлуке с семьей.

"На суде сказал, что это не жизнь, а тюрьма"

DW: Роберто, суд встал на вашу сторону в вопросе предоставления вам политического убежища в Литве. Как вы восприняли эту новость?

Роберто Касануэва: Конечно, с радостью, хотя это решение затянулось больше, чем все ожидали. Изначально говорилось, что решение принимается в течение полугода, но уже прошло полтора.

Та самая фотография прощания Роберто с сыном в минском аэропорту Фото: Privat

- Когда первоначально департамент миграции Литвы вам отказал, какие были приведены доводы?

- Сказали, что особо нет лайков под моими публикациями, их мало смотрят. Потом представитель департамента на суде несколько раз сказала, что она не видела в моих публикациях "жесткую критику кубинской системы". А мой адвокат у нее спросил: а что такое жесткая критика? И она не смогла ответить.

У меня были критические публикации, я демонстрирую свою позицию по отношению к режиму на Кубе, я тогда на суде сказал, что это не жизнь, а тюрьма. По сравнению с тем, что происходит в Беларуси, на Кубе - еще хуже. Думаю, те доводы, которые они заявляли, не были приведены индивидуально под человека, а так, по бумагам.

Суд не может навязывать свое решение

- Вы упомянули, что с момента подачи на политическое убежище уже прошло полгода. Получается, сейчас вы сможете получить документы?

- Да, я подавал документы в мае прошлого года. Но вообще, я пока ничего не получил, я пока только выиграл суд. По решению суда департамент миграции должен пересмотреть свое решение. По закону суд не может навязать решение департаменту, он может только попросить его пересмотреть решение еще раз. Вот сейчас буду ждать, не знаю, сколько это еще продлится.

- Как думаете, почему в итоге суд все же встал на вашу сторону?

- Мы привели неоспоримые доказательства того, что творится на Кубе с диссидентами, с людьми, которые не согласны с режимом, как их репрессируют, как садят в тюрьмы пожизненно, люди даже умирают в тюрьмах в таких условиях.

Мы также предоставили публикации, в которых, пока я сидел на Окрестина, меня представляли как человека, выступающего против Лукашенко и против Кастро, - я никак не мог повлиять на эти публикации, я находился в тюрьме. С этими фактами сложно спорить.

"Я и без бумаги знаю, что родился и что человек"

- Деньги на адвоката, который представлял вас в суде, вам собирали коллективно. Можете подробнее об этом рассказать?

- Когда я получил уведомление от департамента миграции, что мне отказано и есть 14 дней на обжалование, мне предлагали бесплатного адвоката, дежурного. Но я предпочел все-таки нанять профессионала, который занимается такими вопросами. Тот адвокат, которого я нашел, попросил сумму, которая была мне не по карману. И тогда руководитель BYSOL (белорусский благотворительный фонд - Ред.) Андрей Стрижак предложил открыть сбор средств. За 6 часов получилось собрать ту сумму, что нужна была на адвоката. Спасибо всем огромное за это, я очень благодарен.

- Вы, наверное, видели последние новости об указе Лукашенко, который не позволяет белорусам за границей менять паспорт в посольствах и консульствах. Из-за этого многие политические эмигранты из Беларуси могут оказаться в похожей на вашу ситуации, остаться без документов. Что бы вы посоветовали им делать?

- Я постоянно читаю и смотрю новости о том, что происходит в Беларуси. Я вижу много боли, но, вместе с тем, я вижу много сил - люди не согласны с той жизнью, которую им навязывают. У людей есть стержень, который заставляет их собрать волю в кулак и сказать: нет, я не хочу так жить. Система, конечно, всегда пытается навредить, но, если никто не будет на нее работать, она станет беспомощной, все к этому идет.

Что бы я посоветовал? Надо понимать, что, какую бы бумагу люди ни придумали, она ничего не значит. Я и без бумаги знаю, что ты родился, и ты человек. Это просто временный процесс, который может затормозить все, но он тебя не ограничивает. Ты для себя каким был, таким и остался, ведь ничего не изменилось из-за отсутствия бумажки. Жизнь продолжается, все меняется. И это тоже изменится, и все образуется.

"Не позволяю себе депрессовать"

- Вы уже полтора года не живете в Беларуси. Скучаете по стране?

- Очень скучаю. Скучаю по детям, друзьям. Но вместе с тем, я не позволяю себе загонять себя в угол и депрессовать. Все в моей голове, я источник всего, что происходит со мной - и радостного и нерадостного. Поэтому я фокусируюсь больше на тех событиях, которые мне приносят радость в жизни.

Я со своей стороны делаю все, что могу, общаюсь с детьми по скайпу, по мессенджеру. Конечно, этого мало, но я рад, что это есть. Это не ограничивает мои чувства к ним.

- Когда вас депортировали, многих очень тронула фотография вашего прощания с младшим сыном. Как вы сейчас поддерживаете связь, может быть, вы перевезли сына к себе?

- К сожалению, нет, он живет в Беларуси. Все, что мы можем делать - созваниваться. Мы постоянно на связи, видим друг друга. Я счастлив, что могу его видеть, хоть и не могу его обнять. Он знает, что вся моя любовь принадлежит ему, и я желаю ему всего самого хорошего, что есть в мире. Но с тех пор мы так и не виделись вживую.

Роберто Касануэва после приезда в Вильнюс Фото: Bogdana Alexandrovska/DW

- Чем вы сейчас занимаетесь в Литве, как обустроили свою жизнь?

- Я работаю графическим дизайнером. Без документов сложно устроиться на работу, без ID-карты я даже не могу открыть счет в банке. Поэтому сложно, но можно. У меня получилось начать работать как фрилансер, делаю упаковки для компании. Я рад, что им понравилось и что я могу с ними работать. Еще я состою в волонтерской службе Светланы Тихановской, делаю для них постеры на разные темы. Но постоянной работы у меня нет.

- Многие уехавшие из страны белорусы задаются вопросом, когда это все закончится, когда они смогут вернуться домой. Как вы думаете, когда вы сможете вернуться в Беларусь?

- Когда придет время, тогда и будет приниматься решение. Раньше времени нельзя принимать решение, которое еще не пришло. Но в любом случае, я буду рад вернуться в Беларусь, это прекрасная страна, прекрасные люди, с которыми я подружился, я их полюбил, они стали моими друзьями, часть моей семьи там. И конечно, мы не теряем связь, общаемся, и я буду счастлив их обнять.

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