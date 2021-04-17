 На Кубе задержаны более 115 участников протестов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.07.2021

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Мир

На Кубе задержаны более 115 участников протестов

Среди задержанных - известные диссиденты и журналисты. В соцсетях появились сообщения о погибших и пропавших без вести. Проверить их с помощью независимых источников почти невозможно.

Протесты на Кубе

Протесты на Кубе

Не менее 115 человек задержаны в связи с  массовыми протестами против правительства Кубы - первыми за последние несколько десятков лет. Среди задержанных, как сообщила во вторник, 13 июля, международная правозащитная организация Amnesty International, были известные диссиденты и журналисты. На видеороликах, распространяемых в социальных сетях, неизвестные люди, которые, по словам активистов, являются полицейскими в штатском, избивают и увозят демонстрантов. В домах активистов и сотрудников СМИ идут обыски.

В ночь на 13 июля по местному времени в соцсетях появились отдельные сообщения о погибших и пропавших без вести. Проверить их достоверность с помощью независимых источников крайне сложно: доступ к интернету на Кубе чрезвычайно ограничен, распространение любой информации затруднено. "Из-за отсутствия доступа сложно говорить о числе погибших, раненых, пропавших без вести. Но они есть. Режим гасит социальное пламя, как только диктатуры умеют это делать: с насилием", - написал в микроблоге Twitter журналист Авраам Хименес Иноа.

 

Против экономических проблем и репрессий

11 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи людей, протестуя против экономических проблем и репрессий. Одной из причиной протестов стала нехватка лекарственных средств и продовольствия. Экономические трудности Кубы связаны как с решением теперь уже экс-президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против Гаваны, так и с пандемией коронавирусной инфекции, ударившей по туризму - одной из главных статей дохода экономики Кубы, указывает агентство AFP.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал протестующих преступниками и призвал своих сторонников выйти на улицы. "Если они хотят победить революцию, им нужно перешагнуть через наши трупы. Мы готовы ко всему и будем драться", - заявил он. Глава государства обвинил США в попытке спровоцировать социальные волнения в стране.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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