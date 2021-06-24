Дело Тихановского-Статкевича-Лосика: что известно о суде?

Приговор Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику, Артему Сакову, Владимиру Цыгановичу и Дмитрию Попову вынесут 14 декабря. Об этом сообщила Марина Адамович, жена экс-кандидата в президенты на выборах 2010 года Статкевича. Процесс по делу оппозиционеров и блогеров, признанными правозащитниками политзаключенными, начался 24 июня и проходит в закрытом режиме на территории Гомельского СИЗО № 3. О ходе суда почти ничего не известно - адвокаты находятся под подпиской о неразглашении.

По версии следствия, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик и Цыганович, с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков в Беларуси во время подготовки и проведения президентских выборов 2020 года. DW узнала, как подсудимые и их родные живут в последние пять месяцев, в течение которых длится судебный процесс.

Экс-адвокат Тихановского: Сергей тверд в своей позиции

С 30 мая 2020 года защитой видеоблогера и оппозиционера Сергея Тихановского занималась адвокат Наталья Мацкевич. 13 октября 2021 года ее отстранили от работы, а постом лишили адвокатской лицензии. Последний раз Мацкевич виделась с Тихановским накануне ее отстранения, настроение у Сергея, по ее выражению, тогда было рабочее.

"Было понятно, что меня могут отстранить, поэтому мы обсуждали, что нужно сделать, чтобы защита, которая выстраивалась долгое время в суде, не была в итоге разрушена. Сергей в ответ на мое беспокойство о его будущем положении в колонии сказал: "Не переживайте, там, где есть человеческие отношения, я справлюсь", - вспоминает адвокат. По ее словам, несмотря на то, что Тихановский - человек с крепким здоровьем, полтора года в СИЗО сказываются и на нем: падает зрение, не улучшается общее физическое состояние.

"Хотя Сергей сидит один в четырехместной камере, он даже не может по ней свободно пройти - настолько узкий проход. Прогулки есть, но они тоже в тесном тюремном дворике. Содержательных газет по подписке теперь почти нет, - рассказывает Мацкевич. - Матери не разрешили передать ему телевизор. В других камерах есть телевизоры, а для Сергея, как написал начальник СИЗО, недостаточно "электроэнергетических возможностей". Остаются только книги из библиотеки, читает и Байрона, и Шекспира". С конвоем в суде и с администрацией СИЗО у Тихановского нормальные отношения - он не дает им никаких поводов для претензий.

"Сергей тверд в своей позиции, мы с ним хорошо сработались. Он очень быстро улавливает суть любого вопроса, многому научился, чтобы обоснованно и грамотно отстаивать свою позицию. Меня отстранили от процесса, не дав завершить защиту в суде, хотя, по отзывам коллег, и подзащитный, и адвокат Виктор Мацкевич продержались более чем достойно на этой решающей стадии", - добавляет Наталья Мацкевич.

Статкевич отстоял свое право не присутствовать на процессе

Оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич предъявленные ему обвинения называет бредом. Он отказался знакомиться с материалами дела и присутствовать на суде. "Николай очень последователен в отстаивании своей позиции, еще на стадии следствия он отказался от "сотрудничества", не стал знакомиться с материалами. Муж написал, что считает преступлением фальсификацию такого рода дел, а участвовать в преступлениях он не собирается. Он отстоял свое право не присутствовать на этом процессе, хотя, если честно, не представляю, как это ему удалось, учитывая, что суд закрытый, проходит в СИЗО и обвиняемых доставляют туда под конвоем", - делится жена Статкевича Марина Адамович.

Для Николая Статкевича нынешний процесс не первый, его уже признавали политзаключенным

Каждую неделю она ездит из Минска в Гомель. Подготовка к поездкам и сама дорога, а из-за ситуации с коронавирусом женщина вынуждена ездить на личном автомобиле, отнимает много времени и сил: "Это и основная статья моих расходов, и моя основная мысль. Тяжело и накладно, но других вариантов я пока не вижу".

Письма от Николая Статкевича, по словам супруги, приходят довольно регулярно. На здоровье политик не жалуется, чтобы поддерживать нормальное физическое состояние, постоянно совершенствует собственную систему тренировок, использует каждую минуту разрешенных прогулок. Что касается камеры, то она, по словам Статкевича, очень сырая, во время дождя промокала стена. К тому же в СИЗО долго не включали отопление, но недавно Статкевич написал, что, наконец, включили, и уже можно сидеть без шапки.

Сейчас Марина Адамович добивается возможности присутствовать на суде при оглашении приговора, она написала несколько обращений как в суд, так и в СИЗО. "Никаких надежд на то, что решение будет справедливым, нет. Скорее я понимаю, что в отношении моего мужа будут использованы положения о том, что он является "злостным рецидивистом", а значит, срок будет не менее 2/3 от максимальной санкции статьи. По ст. 293 Уголовного кодекса - это 15 лет лишения свободы. Можем ожидать от 10 до 15 лет", - прогнозирует Адамович.

Игорь Лосик в тяжелом моральном состоянии

Дарья Лосик, жена блогера Игоря Лосика, не пропустила ни одного судебного заседания, правда находилась она все время не в здании, а у ворот Гомельского СИЗО. "Пять месяцев я дежурю на улице Книжной. Летом сидела на лавочке, сейчас холодно, переместилась в автомобиль, который стоит на парковке СИЗО", - рассказывает Дарья.

Дарья Лосик

В первое время, по ее словам, сотрудники изолятора пытались провоцировать ее на какую-то агрессию, сейчас никакого интереса не проявляют. "Вначале, наверное, хотели, чтобы я каким-то образом на них отреагировала, чтобы была возможность отвести меня в местный ИВС. Затем они начали "включать людей": спрашивали, как у меня дела, не жарко ли мне, сколько еще собираюсь сидеть. Потом все разговоры резко прекратились, теперь просто периодически со мной здороваются", - говорит супруга блогера.

В Гомеле ей пришлось снять квартиру - каждый ездить из Барановичей (город в Брестской области, в 450 км от Гомеля. - Ред.) невозможно. Дома с бабушками и дедушками осталась маленькая дочь Лосиков. Дарье, по ее словам, неплохо доходят письма от мужа, но часто они не радуют. "Моральное состояние Игоря ужасное, это американские горки: одно письмо cпокойное, другое может быть настолько пессимистичным, что больно читать. Недавно он написал фразу, которая меня заставила волноваться: "Даша, нужно что-то делать, я не хочу увидеть свою дочь, когда она будет заканчивать школу", - делиться девушка. - О суде, возможно, он и пробовал мне писать, но письма с таким содержанием не доходят".

Лосик также указала, что родственники фигурантов так называемого "дела Тихановского" пять месяцев остаются в неведении: "Адвокаты под подпиской о неразглашении, в зал суда нас не пускают. Мы в подвешенном состоянии почти пять месяцев и ждем, что хотя бы разрешат попасть на оглашение приговора".

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