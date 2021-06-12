Тихановская в интервью DW назвала суд над ее мужем фейковым

Суд по делу оппозиционного белорусского блогера и политика Сергея Тихановского является фейковым, заявила в интервью DW в четверг, 24 июня, его жена Светлана Тихановская, которая после ареста супруга стала лидером оппозиционного движения в стране. "Я не могу назвать это судом, потому что это фейковый суд, фейковые судьи и фейковые прокуроры. Вот почему они сделали процесс закрытым", - отметила она.

Тихановская подчеркнула, что процесс идет не в суде, а в СИЗО и на него не допустили ни дипломатов, ни родственников, ни журналистов, чтобы никто не мог видеть, насколько сильны обвиняемые. "Но мы знаем, что они невиновны", - указала собеседница. По ее словам, она ожидает какого угодно срока по итогам процесса. Важно не то, сколько лет назначит фигурантам так называемый судья, а важно освободить всех политических заключенных в стране и не позволить им отсидеть столько, сколько они могли бы, добавила она.

Одновременно Светлана Тихановская заверила белорусов в том, что оппозиция продолжит за них бороться, так как она представляет интересы большинства жителей страны. "Мы сильны, мы - миллионы людей, которые хотят перемен", - указала она и отметила, что в настоящее время белорусы "едины как никогда". По словам главного оппонента правителя Беларуси Александра Лукашенко, оппозиция хочет диалога. "Мы хотим переговоров с режимом о будущих выборах. Но перед этим все политзаключенные должны быть освобождены", - заявила Тихановская.

Суд по делу Сергея Тихановского

Первое заседание по делу Сергея Тихановского состоялось 24 июня в СИЗО №3 в Гомеле в закрытом режиме. Вместе с ним на скамье подсудимых находились оппозиционный политик Николай Статкевич, создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, а также еще три фигуранта - Артем Саков, Дмитрий Попов и Владимир Цыганович.

В конце апреля Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования и передаче дела прокурору. Трех человек - Тихановского, Сакова и Попова - обвинили в организации массовых беспорядков, распространении материалов, направленных на разжигание социальной розни, и угрозах в адрес представителей режима Лукашенко. Статкевичу вменяют в вину организацию массовых беспорядков. Лосика и Цыгановича обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании вражды.

Сергея Тихановского задержали 29 мая в Гродно во время сбора подписей за выдвижение его кандидатом в президенты страны. По статье об организации массовых беспорядков ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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