Церкви на автобанах - придорожные храмы в Германии

У придорожных храмов, обычно - небольших часовен, в Германии давние традиции. Часто их строили, например, на деньги самих путников - в благодарность за небесное покровительство на месте, где удалось спастись от нападения разбойников, пережить грозу или снежную бурю, а посвящали тем святым, которым молились в страшные минуты.

Также часовенки или просто кресты около дорог возводили и устанавливали местные жители, чтобы и у путников, и у них самих на подходе к дому была возможность возблагодарить Господа или попросить о заступничестве. Старая придорожная фахверковая часовенка на фотографии ниже находится в Музее под открытым небом в Детмольде.

Современный вариант придорожных храмов в Германии - церкви и часовни на немецких автобанах. Здесь можно сделать остановку для молитвы или просто короткой паузы наедине с собой, в стороне от несущихся совсем рядом по скоростной трассе машин, зажечь свечу и оставить запись в книге просьб (Anliegenbuch).

Католические, протестантские и экуменические

Некоторые из этих церквей являются католическими, некоторые - протестантскими, многие - экуменическими. В любом случае, открыты они для всех, вне зависимости от христианской конфессии и степени религиозности. Мало ли, кого какие душевные заботы и тревоги в пути одолели… Находятся они около стоянок на автобанах, автомобильных дворов или в населенных пунктах рядом со съездами или развязками.

Первую такую церковь в Германии освятили в 1958 году на автобане A8 около городка Адельсрид - по инициативе католиков. Уже на следующий год их примеру последовали протестанты - в Экстере. Сейчас по всей стране насчитывается почти полсотни таких храмов, построенных, оборудованных и содержащихся на частные средства. Некоторые расположены в старых зданиях, существовавших задолго до строительства автобанов, некоторые возведены специально уже на наше время. Съезды к ним обозначены дорожными знаками с надписями "Autobahnkirche" или "Autobahnkapelle". Карту можно посмотреть на специальном сайте - www.autobahnkirche.de

Одна из таких церквей, освященная в 2013 году и изображенная на первой фотографии, находится около скоростной трассы A45 между Зигеном и Франкфуртом на автомобильном дворе Autohof Wilnsdorf. Футуристическое белоснежное здание с двумя башнями похоже на кристалл причудливой формы. Возвели его на возвышенности, и отсюда открывается живописный вид. Строительство храма обошлось в 1,5 миллиона евро и финансировалось целиком за счет пожертвований. Так она выглядит изнутри.

Церковь в регионе Зигерланд (Autobahnkirche Siegerland) на автобане A45

Церковь на автобане в Вильнсдорфе предназначена для представителей всех христианских конфессий и открыта круглосуточно. Проект архитектурного бюро Schneider + Schumacher, по которому она возведена, был отмечен многими наградами.

Точной статистики посещаемости придорожных церквей в Германии не существует. Как свидетельствуют исследования, среди посетителей лишь каждый третий регулярно ходит в церковь. Еще треть - люди верующие, но не относящиеся к числу постоянных прихожан какой-то общины. Остальные же не являются членами церковных общин или вообще неверующие. Но ясно, что в придорожную церковь они приходят не просто из любопытства.

Церкви на немецких автобанах. Фотографии

Фахверковая церковь в Дубене - одновременно приходской и придорожный храм около автобана A13

Фахверковый храм в Дубене

Некоторые придорожные храмы расположены не прямо на стоянках вдоль скоростных магистралей, а находятся в населенных пунктах по соседству, где под них отданы старые или даже очень старые церкви. На этой фотографии - первая такая церковь в восточногерманской земле Бранденбург - Evangelische Autobahn- und Gemeindekirche Duben, открытая в 1997 году в Дубене около автобана A13 недалеко от съезда на Фрайвальде.

Около храма в Экстере в 1959 году

"Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас..." - цитата из Евангелия от Матфея в экстерском храме

Витраж в храме около автобана A2

Стол и скамейки для отдыха около придорожного храма

Придорожная церковь в Экстере

Одна из первых таких немецких церквей находится недалеко от автобана A2 в Экстере - районе небольшого города Флото в земле Северный Рейн - Вестфалия. В качестве "Autobahnkirche" этот храм, построенный в середине XVII века, начали использовать в 1959 году. Одновременно он продолжает оставаться приходским храмом здешней евангелической общины - Evangelische Kirche Exter.

Помимо местных протестантов, которые регулярно приходят сюда на службы, ежегодно в этой церкви бывает около 30 тысяч проезжих - водителей и пассажиров. Богослужения евангелической общины Экстера проходят здесь по воскресеньям и в церковные праздники. В отличие от этой церкви, многие другие придорожные храмы около автобанов являются часовнями, то есть регулярных служб в них не бывает.

Для путников рядом с церковью обустроен уголок для отдыха, установлены деревянный стол и скамейки. Уютное и тихое место в стороне от шума скоростной магистрали.

Храм в Вильсдруфе - типичная деревенская церковь романского периода в Саксонии. Предположительно, был заложен для купцов на пересечении важных торговых путей времен Средневековья

Алтарная часть храма в Вильсдруфе

Круглое окно и фрагмент старой росписи на деревянной панели

Романский храм в Вильсдруфе

Этот романский храм XII века расположен около автобана A4 недалеко от города Вильсдруф (Wilsdruff) между Эрфуртом и Дрезденом. Статус "Autobahnkirche" ему присвоили в 2005 году. Храм посвящен святому Якову и находится на паломническом по пути Jakobsweg в испанский город Сантьяго-де-Компостела.

Церковь около Баден-Бадена посвящена святому Христофору - покровителю водителей и всех путешественников

Внутри храма, возведенного в форме пирамиды

Храм Святого Христофора около Баден-Бадена

Одна из самых посещаемых придорожных церквей Германии - храм Святого Христофора под Баден-Баденом (Autobahnkirche Baden-Baden). Многих привлекает необычное архитектурное решение проекта. Ежегодно храм Святого Христофора под Баден-Баденом, построенный в 1978 году, посещает около 300 тысяч водителей и пассажиров.

Бетонный крест Никополской часовни

Храм был освящен в 2005 году совместно епископами региональных католической и евангелической церквей

Часовня между Штутгартом и Зигеном

Современные придорожные храмы часто выделяются своим необычным видом. Экуменическая Никополская часовня (Emmauskapelle, она же - Autobahnkapelle im Hegau), расположенная между Штутгартом и Зигеном на трассе А81, заметна издалека. Высота бетонного креста составляет почти тринадцать метров. Эммаус (Никополь) - селение в Иудее, находившееся недалеко от Иерусалима и упоминающееся в Евангелии от Луки.

Этот первый храм на автобане в Гессене был освящен в 2001 году

Места для посетителей внутри храма на автобане A3

Храм около Франкфурта-на-Майне

Придорожный храм в Меденбахе (Autobahnkirche Medenbach) находится под Франкфуртом-на-Майне всего в 30 метрах от проезжей части автобана A3 - одной из самых оживленных скоростных дорог Германии. Ежегодно в нем бывает около 40 тысяч человек. Построен полностью на средства одного частного предпринимателя.

Комната для медитации - одно из помещений этого храма

Церковь в Химмелькроне

Католическая придорожная церковь Святого Христофора (Autobahnkirche Himmelkron) расположена на автобане А9 (Берлин-Мюнхен) в районе Химмелькрон примерно в 20 километрах от Байройта. Церковь Святого Христофора была освящена в 1998 году.

Часовня на стоянке Тюрингские ворота / Юг (Thüringer Tor Süd)

Крест в часовне около автобана A4

Часовни в Тюрингии

Небольшая часовня на автобане А4 между Айзенахом и Дрезденом. Возведена в 2003 году на средства фирмы, управляющей здешним заправочно-сервисным центром. Еще две такие же небольшие часовни эта фирма установила на других своих станциях около автобанов. Посетители могут здесь не только помолиться, но и оставить запись в специальной книге просьб.

Храм был возведен на новой стоянке для отдыха на автобане Бибра (Rastplatz Bibra) около Грабфельда

Внутри экуменического храма. Гражданская инициатива для сбора средств и осуществления идеи была основана еще в 2004 году в самом начале разработки проекта новой стоянки в этом месте

На границе трех земель

Завершим наш обзор в одной из последних таких церквей, до сих пор появившихся в Германии. Этот небольшой придорожный храм - Autobahnkirche in Bibra - был открыт летом 2015 года около Грабфельда на автобане А71 недалеко от треугольника, где сходятся границы Гессена, Тюрингии и Баварии. Строительство обошлось примерно в 325 тысяч евро.