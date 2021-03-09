 Коронавирус: Брюссель и Лондон обвиняют друг друга в блокаде экспорта вакцины | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 10.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Брюссель и Лондон обвиняют друг друга в блокаде экспорта вакцины

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 118 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 93 млн пациентов. DW следит за событиями 10 марта.

Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca

Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена примерно у 118 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 93 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 10 марта (время московское).

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Представитель ЕС вечером во вторник был вызван в британский МИД в Лондоне в с связи с обострением конфликта вокруг поставок вакцины от коронавируса. Причиной этого стало высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что власти в Лондоне якобы блокируют поставки вакцины от COVID-19 на континент. В рассылке, посвященной программе ЕС по закупке вакцин, Мишель написал, что "Соединенное королевство и США устроили настоящую блокаду экспорта вакцин и компонентов к ним, которые производятся на территории этих стран". Позже глава Евросовета добавил, что Великобритания блокирует поставки косвенным путем, отметив, что "существуют различные способы создания препятствий для вывоза медикаментов".

"Британское правительство ни разу не создавало препятствий для экспорта вакцины", - заявил вечером в четверг официальный представитель МИД. По его словам, любые заявления об этом являются некорректными. Соответствующее заявление в письменной форме глава британского МИД Доминик Рааб также отправил в Брюссель. Ранее Лондон критиковал Евросоюз за приостановку поставки в Австралию партии вакцины AstraZeneca, которая производится на заводе компании в Бельгии.

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В 2022 году может быть произведено 3 миллиарда доз вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, сообщил в интервью изданию Bloomberg основатель BioNTech Угур Шахин. По его словам, в принципе мощности для производства препарата могут быть увеличены, все зависит от спроса на вакцину. Как сообщалось ранее, в текущем году компания BioNTech намерена выпустить 2 миллиарда доз вакцины от COVID-19.

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В пригороде Афин вечером во вторник произошли массовые столкновения между демонстрантами и полицией. Участники акции протеста подожгли мусорные контейнеры и бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Полиция применила слезоточивый газ. Поводом акции, в которой участвовало до 5 тысяч человек, стало снятое прохожими видео, на котором 7 марта мужчину на улице били полицейские. Власти заявили о начале проверки инцидента и сообщили, что полицию вызвали в тот день для проверки нарушения правил по борьбе с пандемией. В свою очередь премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал к прекращению насилия, заявив, что "слепая ярость ведет в никуда".

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 9 марта >>>

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  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

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    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

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  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

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    Автор: Андрей Гурков


 

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