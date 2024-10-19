Боррель не исключил усиления миссии ООН в Ливане

Глава европейской дипломатии призвал использовать убийство Синвара для прекращения огня в ближневосточном регионе. Миротворческая миссия ВСООНЛ может быть расширена по решению Совбеза ООН, считает Боррель.

Убийство лидера палестинского радикального исламистского движения ХАМАС Яхьи Синвара израильскими военными в секторе Газа может увеличить шансы на прекращение огня в ближневосточном регионе. Это констатировал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу, 19 октября, на встрече с министрами обороны "большой семерки" (G7) в Неаполе.

"После убийства Синвара открылась новая перспектива, и мы должны использовать ее для достижения прекращения огня, освобождения оставшихся (израильских. - Ред.) заложников и поиска политической перспективы", - процитировало его агентство Reuters.

Миротворческая миссия ВСООНЛ может быть расширена по решению Совбеза ООН

Глава европейской дипломатии также выразил уверенность, что Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL) могут быть усилены после их обстрела на фоне боевых действий между Израилем и ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах".

"Силы ООН должны пользоваться уважением во всем мире... Возможно, миссию ВСООНЛ следует пересмотреть (в сторону усиления. - Ред.), но первое, что нужно сделать, - это прекратить огонь", - указал Боррель, добавив, что окончательное решение должен будет принять Совбез ООН.

"Они (силы ВСООНЛ. - Ред.) не могут действовать сами по себе, это, конечно, ограниченная роль. Можно было бы рассмотреть возможность расширения этой роли, но для этого необходимо решение Совета Безопасности ООН", - привело его слова агентство AFP.

Шольц призвал к реализации резолюции о демилитаризованной зоне на юге Ливана

Ситуацию в Ливане прокомментировал в Стамбуле на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Если резолюция ООН 1701 будет выполнена, "мы быстро окажемся в ситуации, когда Ливан не будет подвергаться опасности длительной войны", указал Шольц.

Резолюция, принятая Совбезом ООН в августе 2006 года, предусматривает, в частности, создание демилитаризованной зоны на юге Ливана. "Это было бы действительно очень важно и очень хорошо", - процитировало главу кабмина ФРГ агентство Reuters.

Главарь ХАМАС Яхья Синвар убит в секторе Газа

В четверг, 17 октября, ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара в южной части сектора Газа 16 октября.

На следующий день гибель Синвара подтвердил высокопоставленный боевик ХАМАС Халил аль-Хайя в эфире телеканала Al Jazeera. Он также заявил, что террористы не отпустят захваченных ими год назад израильских заложников, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа и не выведет свои войска.

Роль Синвара в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

Яхья Синвар был одним из главных архитекторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и Израиль подчеркивал, что приложит усилия для его ликвидации. В течение последнего года Синвар скрывался в туннелях ХАМАС в секторе Газа. Десятки операций, проведенных ЦАХАЛ и ШАБАК за последний год, а также в последние недели в районе, где он был ликвидирован, ограничили оперативное передвижение главаря группировки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Иерусалиме после подтверждения данных о смерти Синвара, указал, что это событие дает шанс добиться мира на Ближнем Востоке, однако война еще не может считаться завершенной. Израиль продолжит ее до тех пор, пока все заложники не выйдут на свободу, подчеркнул он.

Предшественник Синвара на посту главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС и Иран возложили ответственность за убийство на Израиль. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал ответить возмездием. Сам Израиль не комментировал убийство Хании.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

Иран, который уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты, финансирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Израиля в секторе Газа.