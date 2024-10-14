ФРГ и еще три страны осудили угрозу солдатам ООН в Ливане

Главы МИД ФРГ, Великобритании, Италии и Франции осудили угрозу миротворцам ООН в Ливане, вызванную боевыми действиями между Израилем и террористической группировкой "Хезболлах". Ранее пять миротворцев были ранены.

Министры иностранных дел ФРГ, Великобритании, Италии и Франции в понедельник, 14 октября, осудили угрозу миротворцам Организации Объединенных Наций в Ливане, вызванную боевыми действиями между Израилем и террористической группировкой "Хезболлах".

Любое нападение на персонал Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL) "нарушает международное право", говорится в совместном заявлении Анналены Бербок (Annalena Baerbock), Дэвида Ламми, Антонио Таяни и Жана-Ноэля Барро. Главы МИД призвали "Израиль и все стороны (конфликта. - Ред.) выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности сотрудников UNIFIL в любое время", а также позволить силам ООН "продолжать выполнять свой мандат", передает агентство AFP.

13 октября "нападение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)" на миротворцев ООН в Ливане осудил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что такие атаки "могут быть расценены как военное преступление".

Совет Безопасности ООН 14 октября выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу "обстрела Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) нескольких объектов UNIFIL в Ливане", передает агентство AFP. Представитель Швейцарии, которая сейчас председательствует в Совбезе, отметил, что несколько миротворцев в результате получили ранения.

13 октября официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что такие атаки "могут быть расценены как военное преступление". Нападение на миротворцев UNIFIL также осудил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Обвинения ООН в адрес Израиля

10 октября ООН обвинила Израиль в обстреле из танка штаб-квартиры UNIFIL на юге Ливана, заявив, что в результате были ранены два миротворца, оба - граждане Индонезии. По данным ООН, израильские военные нанесли удары и по другим позициям UNIFIL, повредив транспортные средства и системы. Агентство AFP пишет, что в последующие дни число раненых миротворцев выросло до пяти человек.

13 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генсека ООН Антониу Гутерриша "немедленно" вывести миротворцев UNIFIL из зоны военной операции Израиля в южном Ливане. Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" использует персонал UNIFIL в качестве "живого щита". Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил этот призыв своего израильского коллеги, назвав его "нарушением международных норм".

Глава миротворческих сил ООН Жан-Пьер Лакруа, выступая на заседании Совбеза 14 октября, заявил, что силы UNIFIL останутся на своих позициях в Южном Ливане, несмотря на призывы Израиля.

Миротворческие силы UNIFIL дислоцируются в Ливане с 1978 года и насчитывают более 10 тысяч военнослужащих и гражданских лиц. После принятия в августе 2006 года резолюции Совбеза ООН 1701, которая была призвана положить конец израильско-ливанскому конфликту, круг задач миротворцев значительно расширился.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, более 42 тысяч палестинцев погибли и свыше 98 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана. Агентство AFP со ссылкой на ливанских официальных лиц сообщает, что с 23 сентября в стране в результате боевых действий погибло более 1300 человек. По данным ООН, не менее 100 тысяч человек бежали из Ливана в соседнюю Сирию.