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Патологоанатом: Яхья Синвар был убит выстрелом в голову

Алексей Волошинов
19 октября 2024 г.

Главаря террористов ХАМАС Яхью Синвара убили выстрелом в голову, рассказал главный патологоанатом Национального центра судебной медицины Израиля Чен Кугель каналу CNN.

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Яхья Синвар, убитый главарь террористической организации ХАМАС (фото из архива)
Убитый главарь террористической организации ХАМАС Яхья Синвар (фото из архива)Фото: Ashraf Amra/ZUMA/picture alliance´

Главарь террористической организации ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову. Об этом со ссылкой на главного патологоанатома Национального центра судебной медицины Израиля Чена Кугеля, проводившего вскрытие террориста, сообщил американский телеканал CNN в пятницу, 18 октября.

По словам Кугеля, несмотря на полученные Синваром тяжелые ранения, в том числе от танкового снаряда и ракеты, его смерть вызвало именно пулевое ранение. "У него пуля в голове и тяжелое травматическое повреждение мозга", - приводит слова специалиста CNN.

Телеканал в своей заметке отмечает, что ранее израильская сторона заявляла, что Яхья Синвар был убит после того, как по зданию, в котором он находился, выстрелил танк. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в комментарии CNN сообщил, что на месте произошла перестрелка, после которой военные выпустили по зданию с террористом танковый снаряд. Израильские военные все еще работают над выяснением всех деталей произошедшего, уточнил представитель ЦАХАЛ.

Главарь ХАМАС Яхья Синвар был убит в секторе Газа 16 октября

В четверг, 17 октября, ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара в южной части сектора Газа 16 октября.

На следующий день гибель Синвара подтвердил высокопоставленный боевик ХАМАС Халил аль-Хайя в эфире телеканала Al Jazeera. Он также заявил, что террористы не отпустят захваченных ими год назад израильских заложников, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа и не выведет свои войска.

Роль Синвара в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

Яхья Синвар был одним из главных архитекторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и Израиль подчеркивал, что приложит усилия для его ликвидации. В течение последнего года Синвар скрывался в туннелях ХАМАС в секторе Газа. Десятки операций, проведенных ЦАХАЛ и ШАБАК за последний год, а также в последние недели в районе, где он был ликвидирован, ограничили оперативное передвижение главаря группировки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Иерусалиме после подтверждения данных о смерти Синвара, указал, что это событие дает шанс добиться мира на Ближнем Востоке, однако война еще не может считаться завершенной. Израиль продолжит ее до тех пор, пока все заложники не выйдут на свободу, подчеркнул он.

Предшественник Синвара на посту главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС и Иран возложили ответственность за убийство на Израиль. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал ответить возмездием. Сам Израиль не комментировал убийство Хании.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

Иран, который уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты, финансирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Израиля в секторе Газа.

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