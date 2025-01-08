"Достижение его силы воли". Что показало видео с Бабарико

Почти два года родные и близкие не получали вестей от участника избирательной кампании-2020 Виктора Бабарико. Как отреагировали на кадры с ним в Беларуси и Европе - у DW.

Виктор Бабарико оставался в режиме инкоммуникадо более 620 дней. 8 января кадры с экс-главой Белгазпромбанка, участником прошлой избирательной кампании опубликовал Telegram-канал Sprava Романа Протасевича. Блогер приехал в колонию №1 в Новополоцке, где Бабарико отбывает 14-летний тюремный срок.

На видео и фотографиях видно, что Виктор Бабарико сильно похудел, а на его тюремной робе желтая бирка - такую получают все политзаключенные.

Члены команды Виктора Бабрико предполагают, что встреча в колонии состоялась еще в прошлом году. На коротком видео Бабарико улыбается и, вероятно, обращается своей дочери Марии: "Надеюсь, что все праздники, которые будут, вы встретите дружно и передадите всем мои замечательные поздравления и приветы. Я вас всех очень люблю".

Как на появление кадров с Бабарико отреагировали команда политика, белорусская и европейская общественность - у DW.

"То, что Виктор так выглядит, - большое достижение его силы воли"

Член штаба Бабарико, секретарь Координационного Совета Иван Кравцов в комментарии для DW рассказал, что команда политика очень рада увидеть Виктора, который почти два года находился в режиме инкоммуникадо.

"Не было никакой официальной информации о том, что с ним происходит, как он выглядит. Не допускали адвокатов, не допускали родственников на свидания, звонков от него тоже не было. Человек уже более четырех лет находится в тюрьме. Большую часть этого срока он провел в камере, то есть не в колонии, не в отряде, а в изоляции. То, что он так выглядит, - большое достижение его силы воли и выдержки", - сказал Кравцов.

На вопрос о том, стоит ли сейчас ожидать помилования Виктора Бабарико, Кравцов отвечает, что "мы от этого еще довольно далеко находимся". Информации о том, писал ли Бабарико прошение о помиловании, у него нет.

"Я не думаю, что об этом могла идти речь в текущей ситуации. Да и в принципе, зная Виктора Дмитриевича, я не думаю, что это тот человек, который готов расставаться со своими убеждениями", - считает Кравцов.



Тихановская: "Увидеть Бабарико - невероятное счастье"

Появление фотографий и видео с Бабарико прокомментировала и лидер демсил Беларуси Светлана Тихановская. Она назвала это событие "невероятным счастьем", но подчеркнула, что режим продолжает использовать политзаключенных как инструмент давления и манипуляций.

По ее мнению, прекращение режима инкоммуникадо, в котором находятся Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и другие политзаключенные, должно стать первым шагом на пути к прекращению политических репрессий. "Следующим шагом должно стать освобождение тех, кто оказался за решеткой из-за своих взглядов", - заявила Тихановская в своем Telegram-канале.

Режим хочет обменять политзаключенных на снятие санкций

Бывший докладчик Европарламента по ситуации в Беларуси, литовский евродепутат от Европейской народной партии Пятрас Ауштрявичюс, который продолжает очень внимательно следить за событиями в стране, считает, что видео с Виктором Бабарико, снятое блогером Романом Протасевичем, является "частью стратегии" белорусских властей, пытающихся добиться снятия западных санкций.

"Мне жаль видеть Протасевича в роли Иуды, любезно обслуживающего режим Лукашенко", - отметил Ауштрявичюс в комментарии DW.

По его словам, это видео - "часть более широкой стратегии режима, направленной на то, чтобы продолжать продвигать возможный обмен политзаключенными на отмену западных санкций". "Это абсолютно безнравственное действие - пытаться обменять судьбу заключенных на попытки диктатора оказать психологическое давление на членов их семей и близких друзей", - считает евродепутат.

"Лукашенко не готов освободить Бабарико"

Ольга Лойка, главред издания Plan B и представитель Ассоциации родных и бывших политзаключенных, говорит о смешанных чувствах от публикации фотографий с Бабарико - с одной стороны, радостно, что он жив и бодр, но с другой стороны понятно, что над человеком продолжают издеваться.

"Мы видим, что modus operandi властей совершенно не меняется - будут унижать, издеваться, выдавать за нормальность вот такую беседу, когда Протасевич приехал принести весточку от родных. В Беларуси для этого есть адвокат, есть письма, есть свидания. Но, спасибо, конечно, что приехал. Как говорится, работаем с тем, что у нам есть", - говорит Лойко.

Вероятность того, что в скором времени можно ожидать помилования Бабарико Ольга Лойко оценивает как низкую. "Александр Лукашенконе готов к таким сильным ходам, а это был бы сильный ход - а он так не делает, не любит и не умеет так делать. Но это все равно дает надежду, в том числе обычным, рядовым сидельцам, которые рассчитывают, что будет амнистия, будут помилования", - говорит Лойко.

Ситуация с политзаключенными в Беларуси меняется

Соратник политика Иван Кравцов отмечает, что в последнее время в Беларусиесть изменения по ситуации с политзаключенными - за полгода было уже 7 волн освобождений политзаключенных.

Вместе с Виктором Бабарико задержали и осудили к 8 годам тюрмы его сына Эдуарда Фото: Natalia Fedosenko/Tass/picture alliance

"Да, можно сказать, что параллельно людей арестовывают дальше, но все-таки сейчас это движение в две стороны, а не в одну. Я думаю, что власти Беларуси понимают, что ситуация в регионе, возможно, будет меняться, и есть определенная подготовка и общественного мнения, и конъюнктуры для того, чтобы в ближайшие несколько лет решить проблему политзаключенных, чтобы люди вышли на свободу, чтобы не было необоснованных репрессий", - полагает Кравцов.

Ольга Лойко, в свою очередь, сейчас ожидает сильных ходов от режима, к примеру, обращение Сергея Тихановского к Светлане Тихановской. "Надеюсь, мы увидим и Сергея, и Николая Статкевича, и Игоря Лосика. Потому что в данном случае это ключевое - знать, что человек жив и более-менее цел. Ведь было ощущение, что мы их вообще никогда не увидим такими, какими мы их знали и помнили".

Об Эдуарде Бабарико и Марии Колесниковой по-прежнему мало информации

В заключении находится также сын Бабарико Эдуард, который возглавлял предвыборный штат отца во время электоральной кампании-2020. Иван Кравцов говорит, что информации о нем сейчас очень мало.

"Ему пытались увеличить срок содержания в связи с нарушениями режима, его переводили для этого в тюрьму перед судебным заседанием. Потом, насколько нам известно, перевели обратно в колонию. Каких-то особых новостей, к сожалению, нет", - рассказывает Кравцов.

О Марии Колесниковой, которой разрешили встретиться с отцом в ноябре 2024 года, также немного информации. Ольга Лойко говорит, что по словам сокамерниц Марии, которые недавно освободились, Колесникова чувствует себя неплохои снова работает на фабрике.

"Значит, у нее со здоровьем все более-менее, и есть возможность коммуницировать с людьми. Очень надеюсь, что у нее хватит здоровья, терпения, чтобы пройти этот путь до конца, в хорошем смысле слова. Надежда есть", - отмечает Лойко.