Опубликованы фото Бабарико - с ним не было связи 1,5 года

Белорусский блогер Протасевич опубликовал фотографии и видео с политзаключенным Бабарико. У родных нет связи с ним более полутора лет.

Белорусский блогер Роман Протасевич опубликовал фото политика Виктора Бабарико, приговоренного в Беларуси к 14 годам заключения и отбывающего срок в колонии с 2021 года. Фотографии с Бабарико появились в Telegram-канале Протасевича в среду, 8 января.

"Основная цель моего визита состояла в том, чтобы передать весточки от его родни ему и, соответственно, доставить уже его письмо в обратном направлении", - говорит Протасевич в видео, снятом, как утверждается, у ворот исправительной колонии №1 в Новополоцке. По словам блогера, Бабарико "выглядит хорошо" и находится в "бодром расположении духа".

Затем в кадре появляется сам политзаключенный и поздравляет своих родных с праздниками. Бабарико сидит на диване в черной робе, на груди - желтая бирка: ее вынуждают носить заключенных, признанных "склонными к экстремистской деятельности".

У родных нет связи с Бабарико более 1,5 лет

"Мы очень рады видеть эти фото из колонии №1 в Новополоцке и слышать голос Виктора. Мучительно долгие более 630 дней у нас не было новостей о нем", - говорится в сообщении Telegram-канала штаба Бабарико. Там напомнили, что политзаключенный находился без связи с апреля 2023 года "после сообщений о его госпитализации с множественными травмами".

Политик из штаба Бабарико Иван Кравцов в комментарии для DW заявил, что "очень рад видеть Виктора". "Два года он находился в режиме инкоммуникадо, то есть не было никакой официальной информации о том, что с ним происходит, как он выглядит. Не допускали адвокатов, не допускали родственников на свидания, звонков от него тоже не было. То, что он так выглядит, - это большое достижение его силы воли и выдержки", - сказал Кравцов.

Кравцов подчеркнул, что у него "нет информации" о том, писал ли Бабарико прошение о помиловании. "Я не думаю, что это тот человек, который готов расставаться со своими убеждениями", - сказал политик о Бабарико.

Дело против Виктора Бабарико

Виктор Бабарико, бывший глава "Белгазпромбанка", был арестован в июне 2020 года. Тогда банкир пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах, на которых авторитарный лидер Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок подряд. За три дня до ареста власти взяли "Белгазпромбанк" под свой контроль, задержав топ-менеджмент по подозрению в мошенничестве. Был арестован и сын банкира.

6 июля 2021 года Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о крупной взятке (ч. 3 ст. 430 УК РБ) и легализации средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 235 УК РБ). Amnesty International признала Виктора Бабарико и остальных обвиняемых по делу узниками совести.

5 июля 2023 года Минский областной суд приговорил сына Виктора Бабарико Эдуарда к 8 годам колонии.