В Беларуси активиста Кравцова заочно приговорили к 11 годам

Ивана Кравцова - сотрудника избирательного штаба Виктора Бабарико - признали виновным в создании экстремистского сообщества и других преступлениях.

Ответственный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов в четверг, 16 мая, был заочно приговорен Минским городским судом к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Как сообщает белорусский правозащитный центр "Весна", в отношении Кравцова были выдвинуты обвинения по четырем уголовным статьям: о создании экстремистского формирования; мошенничестве; заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти; распространении иной социальной розни.

Иван Кравцов - белорусский политический деятель, архитектор и менеджер, напоминает "Весна". Он - член оргкомитета по созданию партии "Вместе". Входил в команду Виктора Бабарико - незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года.

Давление на оппозицию в Беларуси

7 сентября 2020 года Кравцова задержали вместе с другими деятелями белорусской оппозиции - Марией Колесниковой, Антоном Родненковым, Глебом Германом и Максимом Багрецовым.

Позже Кравцова, Колесникову и Родненкова силовики доставили на границу с Украиной. Как рассказал Кравцов позже в интервью онлайн-изданию "Настоящее время" , у белорусских властей был план снять сюжет о том, как самые видные деятели оппозиции якобы бегут за границу.

Кравцов и Родненков перешли на территорию Украины, а Мария Колесникова отказалась делать это и порвала свой загранпаспорт. В итоге ее приговорили в Беларуси к 11 годам лишения свободы.