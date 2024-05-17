  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаБеларусь

В Беларуси активиста Кравцова заочно приговорили к 11 годам

Александра Иванова
17 мая 2024 г.

Ивана Кравцова - сотрудника избирательного штаба Виктора Бабарико - признали виновным в создании экстремистского сообщества и других преступлениях.

https://p.dw.com/p/4fxdB
Белорусский деятель оппозиции Иван Кравцов
Иван КравцовФото: Pavlo Bagmut/imago images/Ukrinform

Ответственный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов в четверг, 16 мая, был заочно приговорен Минским городским судом к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Как сообщает белорусский правозащитный центр "Весна", в отношении Кравцова были выдвинуты обвинения по четырем уголовным статьям: о создании экстремистского формирования; мошенничестве; заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти; распространении иной социальной розни.

Иван Кравцов - белорусский политический деятель, архитектор и менеджер, напоминает "Весна". Он - член оргкомитета по созданию партии "Вместе". Входил в команду Виктора Бабарико - незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года.

Давление на оппозицию в Беларуси

7 сентября 2020 года Кравцова задержали вместе с другими деятелями белорусской оппозиции - Марией Колесниковой, Антоном Родненковым, Глебом Германом и Максимом Багрецовым.

Позже Кравцова, Колесникову и Родненкова силовики доставили на границу с Украиной. Как рассказал Кравцов позже в интервью онлайн-изданию "Настоящее время", у белорусских властей был план снять сюжет о том, как самые видные деятели оппозиции якобы бегут за границу.

Кравцов и Родненков перешли на территорию Украины, а Мария Колесникова отказалась делать это и порвала свой загранпаспорт. В итоге ее приговорили в Беларуси к 11 годам лишения свободы.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Один из символов белорусского протеста Нина Багинская на плакате иллюстратора Ольги Балай

Белорусский протест - в искусстве плаката

Белорусский протест - в искусстве плаката

Уличные протесты против Лукашенко утихли, но сопротивление его режиму продолжается. Выставка в Эссене показала работы художников из Беларуси.
Искусство22 сентября 2021 г.9 фото
external

Выборы в Координационный совет демсил Беларуси - есть ли смысл участвовать? Сварка-шоу

Выборы в Координационный совет демсил Беларуси - есть ли смысл участвовать? Сварка-шоу

Выборы в Координационный совет демсил - своего рода альтернативный белорусский парламент за границей - пройдут 25-27 мая. Какой смысл в КС, если повлиять на ситуацию в Беларуси он все равно не может? Обсудили Павел Латушко и Александр Фридман в "Сварке-шоу" с Катериной Крыжановской.
Политика13 мая 2024 г.44:39 мин.
Ольга Шпарага

В Германии издали книгу с письмами политзаключенных белорусок

В Германии издали книгу с письмами политзаключенных белорусок

На немецкий язык перевели послания, интервью, выступления в суде женщин, которые после протестов оказались в белорусских тюрьмах.
Общество20 декабря 2023 г.
Показать еще