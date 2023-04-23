Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе

На 425-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями понедельника, 24 апреля (время московское).

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Власти Кипра попросили 3 тыс. беженцев из Украины, которые живут в отелях по всей стране, найти себе новое жилье до 31 мая, сообщает портал AlphaNews. Они могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья, а также обратиться в службу занятости для трудоустройства. При этом те украинские беженцы, которые проживают на Кипре с 1 марта 2023 года, могут оставаться в своих гостиницах еще полгода.

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Черноморский флот отражает ночную атаку надводных беспилотников под Севастополем, все службы города находятся в полной готовности. Об этом в Telegram-канале сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев. Позже Развожаев уточнил, что попытка атаки была предпринята в 3:30 (мск), при этом один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), а второй взорвался сам.

Telegram-канала Mash написал со ссылкой на очевидцев о громких взрывах, слышных в городе.

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Находящимся в оккупированном Крыму россиянам, следует привыкать к звукам воздушной тревоги, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", - сказала Гуменюк, комментируя появление окопов на некоторых песчаных пляжах на западе Крымского полуострова.

Украинские военные разбирают на запчасти полученные МиГи

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Украинские военные разбирают некоторые полученные от Польши и Словакии истребители МиГ-29 на запчасти, пишет британский еженедельник The Economist . "Многие из самолетов непригодны для полетов и используются на запчасти", - сказано в материале. Издание пишет, что идеально для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ) подходит шведский истребитель Gripen, сами воздушные силы ВСУ хотели бы получить американские F-16.

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Румыния с 24 апреля будет опломбировывать транспорт, перевозящий транзитом украинские грузы с сельскохозяйственной продукцией , сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

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"Наша задача - всеми силами помочь Украине выстоять, не дать России победить, не допустить расширения конфликта", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время беседы с читателями французской газеты Le Parisien .

Так он ответил на вопрос одной из собеседниц о том, может ли война России против Украины распространиться на Францию, Евросоюз и стать глобальной. Макрон назвал российскую войну "гибридной", так как под ударом РФ оказываются различные сферы, в том числе энергетика, продовольствие и информационные системы. "Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась", - подчеркнул он.

При этом ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции в сотрудничестве с Китаем готовит план мирных переговоров между Украиной и Россией. Источники агентства допускали, что переговоры могут начаться уже летом - в зависимости от того, насколько успешным будет украинское контрнаступление. Однако многие страны сомневаются как в нейтральной позиции Китая, так и в готовности РФ к серьезным переговорам.

Хроника событий 23 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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