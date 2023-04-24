Украина: Москва разрушила стабильность во всем мире

Россия, по мнению Киева, разрушила не только мир в Украине и во всей Европе, но и миропорядок, существовавший до начала войны. "Совершая невыразимые зверства, Россия разрушила основополагающие принципы человечества", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для газеты Die Welt, опубликованной в понедельник, 24 апреля.

По мнению Кулебы, настоящего мира не может быть до тех пор, пока Москву не привлекут к ответственности за все преступления. "Надежды на 21-й век под знаком мира были разрушены действиями России. Вместо этого Россия отбросила нас в долгий 19-й век, отмеченный колониальными завоеваниями", - указал украинский министр.

"Эта война показала, что безопасность в регионе неделима. Угроза одному - это угроза всем. Будущее евроатлантической безопасности будет решено на поле боя в Украине", - убежден Дмитрий Кулеба.

Невозможность скорых мирных переговоров

Глава МИД Украины категорически отверг возможность скорых переговоров между Москвой и Киевом. "Если мы сейчас совершим ошибку и примем решение каким-то образом вознаградить президента РФ Владимира Путина за его агрессию вместо того, чтобы одержать над ним победу в назидание всем другим потенциальным агрессорам, то это создаст угрозу для будущего Украины, Европы и всего мира", - подчеркнул Кулеба.

Прочный мир может быть достигнут лишь путем восстановления международно признанных границ Украины. "Подлинный мир означает мир, объединенный под эгидой международного права. Из уроков, извлеченных из истории прошлого столетия, абсолютно очевидно, что мировое сообщество нуждается в подлинном мире, а не в примиренчестве", - резюмировал глава МИД Украины.

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