Бербок и Барро в Дамаске: что будет с базами РФ и беженцами?

Министры иностранных дел ФРГ и Франции вели переговоры в Дамаске. Среди тем - будущее российских военных баз в Сирии и перспективы возвращения из Германии на родину сирийских беженцев.

"Перезагрузка отношений между Европой и Сирией, Германией и Сирией возможна, но предпосылка этого - защита прав и участие всех сирийцев, женщин и мужчин, вне зависимости от их этнической или религиозной принадлежности в политическом процессе". Такова позиция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), прибывшей в пятницу, 3 января, вместе с ее французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро в Дамаск с неанонсированным по соображениям безопасности визитом.

Как специально подчеркнули в МИД ФРГ, визит проходит в тесном согласовании и с мандатом верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас. В программе поездки двух европейских министров иностранных дел - пыточная тюрьма Седная и переговоры с лидером исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), главой переходного правительства Сирии, а также встречи и беседы с представителями гражданского общества. Когда Анналена Бербок вернется в Берлин, в МИД ФРГ корреспонденту DW не сказали, но заверили, что ночевать в Дамаске она не будет.

Новые власти Сирии: МИД ФРГ иллюзий не питает

Бербок прилетела в сирийскую столицу с Кипра на военно-транспортном самолет Airbus A400M, Барро прибыл по суше из Ливана, где вместе с министром обороны встречал Новый год среди французских военнослужащих из миротворческой миссии ООН (UNIFIL). Бербок и Барро - первые министры иностранных дел стран ЕС, прибывшие в Сирию после свержения режима Башара Асада.

Анналена Бербок, глава ХТШ Абу Мохаммед аль-Джулани и Жан-Ноэль Барро перед переговорами в Дамаске Фото: Dominik Butzmann/AA/photothek/picture alliance

В отношении новых правителей Сирии Анналена Бербок иллюзий не питает. "Мы знаем об идеологическом происхождении ХТШ", - заявила она, но добавила, что видит и стремление к умеренности и поиску взаимопонимания с другими силами в Сирии. Важным сигналом в этом отношении Бербок назвала начало диалога между ХТШ и прокурдскими "Сирийскими демократическими силами", контролирующими часть севера Сирии.

"Мы будем и далее судить ХТШ по ее делам. При всем скепсисе мы не можем упускать шанс помочь людям в Сирии на этом важном этапе. Германия вместе с ее зарубежными партнерами выступает за то, чтобы внутрисирийскому процессу не мешали извне", - говорится в распространенном МИД ФРГ письменном заявлении Бербок.

Останутся ли российские базы в Сирии?

Необходимым она также считает "уважение всеми соседями Сирии ее суверенитета и территориальной целостности". Это, считают наблюдатели, явный намек Берлина на действия Турции и Израиля, преследующих в Сирии собственные интересы. Но и России, по словам Бербок, пора закрыть свои военные базы в этой стране.

Российская авиабаза в Хмеймиме, 2016 год Фото: picture-alliance/AP/Russian Defense Ministry Press Service/V. Grishankin

Какое значение тема российских баз имела на переговорах в Сирии, представитель МИД ФРГ днем в пятницу сказать не смог: правительственная пресс-конференция в Берлине проходила в то время, когда встречи Бербок и Барро в Дамаске еще продолжались.

Но, как заметил Кристиан Вагнер (Christian Wagner), отвечая на вопрос корреспондента DW, в Сирии знают, что "Россия на протяжении многих лет не только поддерживала Башара Асада и его диктатуру, но и виновна в совершении тягчайших преступлений - таких, как бомбардировки гражданских объектов". И это, по его словам, "является частью процесса переоценки в Сирии того, с какими зарубежными партнерами имеет смысл сотрудничать в дальнейшем".

Дискуссия о сирийских беженцах в Германии

В самой Германии на фоне визита Анналены Бербок в Дамаск вновь развернулась дискуссия о сирийских беженцах и возможности их репатриации на родину.

Начиная с 2015 года Германия приняла около миллиона сирийцев, бежавших от военных действий в охваченной гражданской войной Сирии и репрессий режима Асада. Теперь, говорит внутриполитический эксперт фракции ХДС/ХСС Александер Тром (Alexander Throm), "изначальная причина для бегства из страны отпала, поэтому следует подумать о том, чтобы предоставить сирийским беженцам помощь в возвращении на родину. Это не только поможет делу послевоенного восстановления Сирии, но и снизит нагрузку на Германию".

В Германии нашли работу около шести тысяч сирийских врачей Фото: Michael Reichel/ZB/dpa/picture alliance

Такие программы поощрения репатриантов в Германии есть, в том числе c 2017 года и для сирийцев, изъявивших желание вернуться на родину. В МВД Германии корреспонденту DW сообщили, что Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) оплачивает переезд домой, выдает дополнительно проездное пособие по 200 евро на взрослого члена семьи и по 100 евро на несовершеннолетних, а также подъемные из расчета 1000 евро на взрослого и по 500 евро на не достигших 18 лет, но не более, чем по 4000 евро на семью.

Наиболее активно такими пособиями пользуются попросившие ранее в Германии защиту граждане Турции, Северной Македонии, Грузии, реже - Ирака, Албании и России. Сирийцев среди примерно 10 тысяч таких беженцев, уехавших в прошлом году из Германии на родину, крайне мало - 76 человек. В 2023-м их было 75, в 2022-м - 64 человека.

Одной из причин эксперты называют тот факт, что значительная часть сирийских беженцев довольно успешно адаптировалась к жизни в Германии.

"Следует учитывать истории успеха, написанные сирийцами и сирийками в Германии, начиная с 2015 года, - заявил в пятницу в интервью первому каналу телевидения ФРГ (ARD) заместитель председателя фракции "зеленых" в бундестаге Андреас Аудретч (Andreas Audretsch). - Более двух третей тех, которые тогда прибыли в Германию, сейчас имеют здесь работу, девять из десяти из них - делают отчисления в фонды социального страхования и платят налоги. Германия заинтересована в том, чтобы эти люди здесь остались".