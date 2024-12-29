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Новый лидер Сирии выступил за сохранение отношений с РФ

Николай Линке
29 декабря 2024 г.

Глава исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмед аш-Шараа назвал Россию "второй по мощи страной в мире" и выступил за сохранение отношений с Москвой.

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Ахмед аш-Шараа, ранее известный как Абу Мохаммед аль-Джулани, 23 декабря 2024 года
Ахмед аш-Шараа, ранее известный как Абу Мохаммед аль-Джулани, 23 декабря 2024 годаФото: Ammar Awad/REUTERS

Новые власти Сирии не хотят портить отношения с Россией после свержения Башара Асада. С такими словами в интервью телеканалу Al Arabiya в воскресенье, 29 декабря, выступил лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХTШ) Ахмед аш-Шараа, ранее известный как Абу Мохаммед аль-Джулани, и фактически нынешний глава Сирии.

"Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии таким образом, чтобы это подорвало ее отношения с [нашей] страной", - сказал аль-Шараа. Он заявил, что у Дамаска есть "стратегические интересы" с Москвой, и назвал Россию "второй по мощи страной в мире", которая "имеет большое значение".

Обращения к США, ООН, Тегерану и Эр-Рияду

Аль-Шараа выразил надежду, что новая администрация США под руководством Дональда Трампа снимет санкции с Сирии. "Мы надеемся, что новая администрация Трампа не будет следовать политике своего предшественника", - сказал он.

Он также раскритиковал ООН за бездействие в Сирии. "ООН не смогла добиться освобождения ни одного задержанного или содействовать возвращению ни одного беженца", - сказал он.

Что касается Ирана, аль-Шараа призвал Тегеран пересмотреть региональную политику вмешательства в дела соседей и подчеркнул, что силы ХТШ старались не атаковать иранские позиции во время наступления на армию Асада.

"Саудовская Аравия играет важную роль в будущем Сирии, и я горжусь всем, что она сделала для нас", - сказал аль-Шараа. Он напомнил, что провел раннее детство в Эр-Рияде и надеется снова посетить этот город.

Отношение к курдам и исламизму

Аль-Шараа заверил, что переходная власть Сирии не намерена воевать с курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС): "Ведутся переговоры с СДС для урегулирования кризиса на северо-востоке Сирии". По словам политика, цель новых властей в Дамаске - интеграция СДС в сирийские вооруженные силы.

Лидер ХТШ считает, что курды - неотъемлемая часть сирийского государства, и исключает любые планы по разделу страны. "Никакого разделения Сирии не будет", - заверил он. При этом, по его словам, новые власти не позволят Сирии стать плацдармом для Рабочей партии Курдистана. Она борется за права курдов в Турции и считается там террористической.

Аль-Шараа также допустил роспуск группировки ХTШ. По его словам, такое решение может принять сирийская Конференция по национальному диалогу. Каких-либо сроков этого процесса он не назвал

 

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