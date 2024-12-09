Протурецкие группировки ведут бои с курдами на севере Сирии

Курдские вооруженные формирования уже несколько дней продолжают отражать массированные атаки вооруженных группировок, входящих в протурецкую "Сирийскую национальную армию" (SNA), в районе города Манбидж на севере Сирии. Как сообщает Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR), по состоянию на воскресенье, 8 декабря, поддерживаемые Анкарой формирования, участвующие в операции "Рассвет свободы", заняли несколько кварталов населенного пункта.

Сами боевики заявили об установлении полного контроля над Манбиджем. В свою очередь Военный совет Манбиджа - военизированные отряды возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) - назвал эти заявления ложными. "Эта информация не соответствует действительности. Наши силы продолжают усилия по защите региона и его населения с использованием различных военных методов", - отметили в пресс-центре Военного совета.

По данным SOHR , в результате ожесточенных боев за населенный пункт погибли 26 человек: 17 членов Военного совета и девять бойцов протурецких сил. Проверить информацию о числе погибших в условиях боевых действий не представляется возможным.

Захват повстанцами власти в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось взять под контроль несколько крупных городов. 8 декабря сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения, что они вступили в столицу страны Дамаск и свергли режим Башара Асада. Одновременно с продвижением на Дамаск альянс повстанцев продвигался на север и северо-восток страны.

По данным МИД России, Асад "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на собственные источники, что он вместе со своей семьей находится в Москве.

Военное присутствие РФ в Сирии "висит на волоске"

Прокремлевский Telegram-канала "Рыбарь", близкий к российскому Минобороны, выразил обеспокоенность ситуацией вокруг баз РФ в Сирии, несмотря на официальную риторику властей. Как пишет "Рыбарь", находящиеся там российские военные не предприняли активных действий для защиты своих позиций из-за отсутствия соответствующих приказов из Москвы. Это, по мнению авторов канала, привело к тому, что военное присутствие России в Сирии теперь "висит на волоске".

Среди главных ошибок Москвы "Рыбарь" выделяет: эвакуацию кораблей из Тартуса из соображений безопасности, изоляцию базы Хмеймим, блокаду курдскими силами российских объектов на востоке Евфрата и потерю РФ позиций в районе нефтяных объектов в городе Хомс.