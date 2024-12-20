Российские военные базы перемещаются из Сирии в Ливию?

Военные базы России, похоже, эвакуируются из сирийских Тартуса и Хмеймима. Перевод их в Ливию, опасаются эксперты, может повлиять на безопасность в Средиземноморье и обострить замороженный конфликт в Ливии.

Москва выводит из Сирии свои войска или не выводит? Этот вопрос все чаще задают эксперты по Ближнему Востоку в последние несколько дней.

Исследователи, использующие открытые источники, изучая спутниковые снимки и данные онлайн-слежения за воздушным движением, отмечают значительные перемещения на давно удерживаемых Россией военных базах в Сирии с тех пор, как почти две недели назад был свергнут режим ее союзника, сирийского диктатора Башара Асада. На снимках, как утверждается, были замечены боевые вертолеты и разобранные для перевозки системы ПВО С-400, люди с багажом, ожидающие отъезда, а также тяжелые транспортные самолеты, в которые шла погрузка.

Кроме того, корабли ВМФ России покинули сирийский порт Тартус 11 декабря, еще за 2 дня до падения режима Асада. Российские официальные лица отрицают, что войска РФ покидают Сирию, и сообщают, что ведут переговоры с радикальной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая возглавила наступление на Дамаск, приведшее к свержению Асада, и которая сейчас создает переходное правительство Сирии.

Российские корабли покинули порт Тартус, но, по всей видимости, все еще находятся примерно в 10 км от побережья Сирии Фото: Maxar Technologies via AP Photo/picture alliance

Эксперт: ХТШ и Россия ведут себя очень прагматично и проводят переговоры

У России есть две важные военные базы в Сирии: пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, созданный в 1971 году, и авиабаза в Хмеймиме, действующая с 2015 года. База в Тартусе - единственная официальная военно-морская база РФ за пределами бывшей советской территории, и присутствие Москвы там усилилось еще до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, чтобы "противостоять, сдерживать и контролировать любые операции НАТО в Средиземном море", как недавно напомнил американский Институт изучения войны.

Авиабаза в Хмеймиме, говорят аналитики, используется в качестве логистического и перевалочного пункта для российских действий в Африке, она перешла под контроль РФ вскоре после того, как Москва в 2015 году вступила в гражданскую войну в Сирии на стороне ее правительства. Тогда Россия помогала Башару Асаду разгромить повстанцев, а российская авиация, вероятно, переломила ход войны в пользу властей в Дамаске. Но с середины декабря Сирией руководят те, кого ВКС РФ когда-то бомбили.

До сих пор и ХТШ, и Россия вели себя очень прагматично и проводили переговоры, констатирует в интервью DW Нанар Хавач, старший аналитик по Сирии в Международной кризисной группе (International Crisis Group, ICG). "Сейчас Россия действует под защитой ХТШ, подразделения группировки охраняют российские конвои, направляющиеся на военно-морскую и военно-воздушную базы, - пояснил Хавач. - Но нам также следует помнить, что Москва сыграла очень заметную и важную роль в борьбе с "Хайят Тахрир аш-Шам".

Это, по оценке наблюдателей, делает будущее военное присутствие РФ в Сирии потенциально проблематичным. Россия перебрасывает системы ПВО и другие современные вооружения из Сирии на базы, которые она контролирует в Ливии, сообщила во вторник, 17 декабря, газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских и ливийских чиновников.

Российские корабли перебазируются в Ливию?

В связи с этим эксперты указывают на такие признаки, как вывоз из Сирии ценной военной техники, приостановка Россией экспорта пшеницы в Сирию - в последние годы Москва была основным поставщиком зерна Дамаску - и отказ ХТШ от российских предложений о предоставлении гуманитарной помощи. Аналитики также убеждены, что где бы в конечном счете ни оказались российские военные корабли, базировавшиеся в Тартусе, это место будет важным индикатором будущего военного присутствия РФ - особенно если они направятся в ливийский порт Тобрук.

Сейчас это всего лишь предположения, признает Джалел Харчауи, политолог и эксперт по Ливии из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, RUSI). Независимо от того, сохранят ли россияне свое военное присутствие в Сирии или полностью уйдут оттуда, есть определенные неопровержимые факты, которые изменят их действия в этой стране, сообщил эксперт в беседе с DW.

Еще в октябре самолеты ВКС России продолжали бомбить районы Сирии, контролируемые повстанцами из ХТШ Фото: Izzeddin Kasim/Anadolu/picture alliance

"Они (россияне. - Ред.) никогда не будут в состоянии оставаться в Сирии с тем же уровнем комфорта, безопасности и уверенности, что и раньше, - полагает Харчауи. - Им будет трудно обеспечить себя всем необходимым: электричеством, водой, едой. Они также знают, что, когда вы управляете (зарубежной. - Ред.) базой, вам необходимо определенное дружелюбное отношение со стороны окружающих вас людей, а также государства в плане обмена разведывательной информацией. Все это теперь утрачено".

Пока еще ничего не ясно, соглашается Вольфрам Лахер (Wolfram Lacher), старший научный сотрудник и эксперт по Ливии из берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP). "Насколько я могу судить, пока мы не наблюдаем никаких прямых перемещений между сирийскими базами и Ливией, - уточнил Лахер. - Но, очевидно, что по мере того, как сирийские базы становятся все более опасными (для России. - Ред.), важность Ливии возрастает".

Это страна уже становится все более значимой для Москвы, уверены и Лахер, и Харчауи. В 2024 году британская газета The Telegraph написала, что Россия укрепила взлетно-посадочные полосы и оборонительные сооружения по периметру ливийских авиабаз, построила новую инфраструктуру и доставила в страну вооружение.

Российское военное присутствие в Ливии - угроза для НАТО

С 2014 года Ливия разделена на две части - в ней существуют два противоборствующих центра власти. Признанное ООН Правительство национального единства (GNU) действует в западной части страны, а его соперник, однопалатный парламент Палата представителей, заседающий в Тобруке, - в восточной. Палату представителей поддерживает генерал Халифа Хафтар, который контролирует различные вооруженные группировки в этом регионе. В течение последних десяти лет соперники безуспешно пытались распространить свою власть на всю территорию Ливии. Сейчас конфликт зашел в тупик, в октябре 2020 года было подписано соглашение о постоянном прекращении огня, установилось шаткое равновесие.

Генерал Халифа Хафтар Фото: LNA/AFP

"В течение последних нескольких лет эти ливийские группировки находились в патовой ситуации, благодаря которой их страна в основном избегала крупных конфликтов, но это во многом зависело от двух иностранных держав, располагающих значительными военными силами на местах, - России и Турции", - заявил на прошлой неделе Фредерик Уэри, старший научный сотрудник Ближневосточной программы Фонда Карнеги.

И предположил, что "падение Асада может повлиять на это хрупкое равновесие", утверждая, что замороженный конфликт в Ливии потенциально способен пойти по тому же пути, что и в Сирии, и вновь перерасти в активную фазу. Развитие событий, по мнению Уэри, может зависеть от следующего шага России - если Москва убедит Хафтара позволить ей создать базу в Ливии на долгосрочной основе, это станет серьезным вызовом для НАТО.

"Россияне уже несколько лет хотят иметь военно-морскую базу в Ливии, и главная цель американской политики в Ливии в последние два года - не допустить этого, - добавляет Вольфрам Лахер из SWP. - До сих пор Хафтар всегда старался уравновесить своих различных иностранных сторонников, чтобы не попасть в зависимость от одного из них". По выражению Лахера, нынешние события ставят генерала Хафтара в очень сложное положение.

Джалел Харчауи из RUSI считает, что еще слишком рано говорить о том, что произойдет дальше, и рисует два возможных сценария. В первом случае, прогнозирует эксперт, Россия остается в Сирии, но для нее все становится более неудобным, дорогим и трудоемким: "Они просто возьмут на себя (дополнительные. - Ред.) расходы, но все будет и далее идти как обычно".

При другом сценарии согласие Хафтара на то, чтобы Россия прочно обосновалась в Ливии, постепенно станет очевидным. В таком случае, говорит Харчауи, определенные силы - например, в НАТО, - выступающие против российского присутствия в Ливии, могут организовать диверсионные акты или даже обучать боевиков, выступающих против генерала Хафтара. Это, предположил эксперт, будет происходить мягко и постепенно, "не в виде фейерверка". "Но вполне возможно, что потом мы оглянемся назад и скажем: "Да, Хафтар совершил ошибку, ответив "да" русским. И да, все это началось с падения Асада", - подвел итог Джалел Харчауи.