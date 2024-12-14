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Reuters: РФ не покидает базы в Латакии и Тартусе

Екатерина Венкина
14 декабря 2024 г.

Россия не покидает авиабазу Хмеймим в Латакии и базу Военно-морского флота РФ в Тартусе после падения режима Асада, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

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Спутниковый фотоснимок российской военной базы Хмеймим, 13 декабря 2024 года
Спутниковый фотоснимок российской военной базы Хмеймим, 13 декабря 2024 годаФото: Maxar Technologies/Handout/REUTERS

Россия - несмотря на отвод войск с севера Сирии и от позиций у хребта Ансария - не покидает авиабазу Хмеймим в Латакии и базу Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Тартусе после падения режима Башара Асада. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре сирийских чиновника.

Часть оборудования перебрасывается в Москву - как и высокопоставленные офицеры армии Асада, но цель состоит в перегруппировке и передислокации в зависимости от обстановки на местах, сказал Reuters высокопоставленный военный из сирийской армии, поддерживающий связь с российскими силами. Источник, близкий к новой временной администрации, заявил агентству, что вопросы о российском военном присутствии в Сирии и сохранении более ранних соглашений между Дамаском и Москвой не обсуждается.

"Это - предмет для будущих переговоров, и последнее слово останется за сирийским народом", - сказал чиновник, уточнив, что Москва наладила каналы связи. "Наши силы также находятся в непосредственной близости от российских баз в Латакии", - добавил он.

РФ ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении баз

Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии относительно сохранения баз, писали ТАСС и Reuters. Минобороны РФ не ответило на запрос о комментарии. Российский источник подтвердил, что переговоры продолжаются, и Россия не собирается выводить силы с баз.

Йорук Исик, аналитик из Стамбула, пояснил что Россия, вероятно, отправляет грузовые самолеты из Сирии через Кавказ, а затем - на авиабазу в Ливии. По данным Reuters, по шоссе, соединяющем Хмеймим с базой ВМФ РФ в Тартусе, в сторону авиабазы двигалась колонна российских боевых машин пехоты и машин материально-технического обеспечения. 

Ранее Reuters со ссылкой на сирийского чиновника из сферы безопасности сообщило, что один из российских грузовых самолетов вылетел с авиабазы Хмеймим в Латакии в Ливию. 

Падение режима Башара Асада 

Вооруженные группировки, находившиеся в оппозиции к официальному Дамаску, захватили сирийскую столицу в ночь на 8 декабря после полутора недель стремительного продвижения по территории страны. Правивший Сирией с 2000 года Башар Асад бежал в Россию.

Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мохаммеда аль-Джулани.
 

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