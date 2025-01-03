Главы МИД Германии и Франции прибыли в Дамаск

Министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и ее французский коллега по должности Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск с необъявленным визитом, сообщил в пятницу, 3 января, МИД Франции. В числе прочих они планируют встретиться с новым лидером страны Ахмедом аш-Шараа, под руководством которого исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) 8 декабря прошлого года свергла диктатора Башара Асада.

Бербок и Барро - первые министры иностранных дел крупных западных стран, которых принимает в Дамаске новое сирийское руководство. Они совершают визит "от имени ЕС", говорится в заявлении МИД Германии, опубликованном перед вылетом Бербок из Берлина. ФРГ намерена помочь Сирии в проведении "инклюзивной, мирной передачи власти, достижении примирения общества и восстановлении" страны, говорится в документе.

По словам Анналены Бербок, между Германией и Сирией, а также Европой в целом и Сирией возможно возобновление отношений, но оно связано с "четкими ожиданиями от новых правителей" в Дамаске. Это подразумевает также равные права для женщин и мужчин в Сирии, а также для всех этнических или религиозных групп в этой стране. "Мы продолжим судить ХТШ по ее действиям", - заявила Бербок.

В преддверии визита Бербок и Барро группа германских дипломатов во главе с уполномоченным МИД ФРГ по Ближнему Востоку Тобиасом Тункелем (Tobias Tunkel) встретилась в Дамаске 17 декабря с Ахмедом аш-Шараа. Евросоюз также начал налаживать контакты с новыми властями Сирии. По поручению Брюсселя в Дамаске во второй половине декабря побывал немецкий дипломат Михаэль Онмахт (Michael Ohnmacht).