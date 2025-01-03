  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаГермания

Главы МИД Германии и Франции прибыли в Дамаск

Сергей Гуща
3 января 2025 г.

Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро - первые министры иностранных дел крупных западных стран, посетившие новых правителей Сирии. Визит совершается от имени Евросоюза.

https://p.dw.com/p/4omQr
Глава МИД Германии Анналена Бербок вылетает в Дамаск
Глава МИД Германии Анналена Бербок вылетает в Дамаск Фото: Dominik Butzmann/AA/photothek/picture alliance

Министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и ее французский коллега по должности Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск с необъявленным визитом, сообщил в пятницу, 3 января, МИД Франции. В числе прочих они планируют встретиться с новым лидером страны Ахмедом аш-Шараа, под руководством которого исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) 8 декабря прошлого года свергла диктатора Башара Асада.

Бербок и Барро - первые министры иностранных дел крупных западных стран, которых принимает в Дамаске новое сирийское руководство. Они совершают визит "от имени ЕС", говорится в заявлении МИД Германии, опубликованном перед вылетом Бербок из Берлина. ФРГ намерена помочь Сирии в проведении "инклюзивной, мирной передачи власти, достижении примирения общества и восстановлении" страны, говорится в документе.

По словам Анналены Бербок, между Германией и Сирией, а также Европой в целом и Сирией возможно возобновление отношений, но оно связано с "четкими ожиданиями от новых правителей" в Дамаске. Это подразумевает также равные права для женщин и мужчин в Сирии, а также для всех этнических или религиозных групп в этой стране. "Мы продолжим судить ХТШ по ее действиям", - заявила Бербок.

В преддверии визита Бербок и Барро группа германских дипломатов во главе с уполномоченным МИД ФРГ по Ближнему Востоку Тобиасом Тункелем (Tobias Tunkel) встретилась в Дамаске 17 декабря с Ахмедом аш-Шараа. Евросоюз также начал налаживать контакты с новыми властями Сирии. По поручению Брюсселя в Дамаске во второй половине декабря побывал немецкий дипломат Михаэль Онмахт (Michael Ohnmacht).

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Сирийские повстанцы в Дамаске празднуют свержение Башара Асада, 8 декабря 2024 года

Падение режима Башара Асада в Сирии

Падение режима Башара Асада в Сирии

Неожиданное наступление альянса исламистских повстанцев во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" завершилось быстрым взятием столицы Сирии Дамаска и бегством из страны президента Башара Асада. Как это было - в фотогалерее DW.
Конфликты9 декабря 2024 г.10 фото
external

Бары в Дамаске вновь открылись: насколько свободной будет новая Сирия?

Бары в Дамаске вновь открылись: насколько свободной будет новая Сирия?

В Дамаске вновь открылись бары и пабы после короткого периода смены режима, когда вместо бежавшего Башара Асада к власти пришли повстанцы-исламисты. Новая власть обещает политику культурной и религиозной терпимости, но сирийцы беспокоятся, сохранятся ли их личные свободы. Репортаж DW из Дамаска.
Политика1 января 2025 г.03:40 мин.
Машина, на лобовом стекле которой портрет лидера ХТШ Абу Мохаммеда аль-Джулани на фоне флага джихадистов

ХТШ пора исключить из списка террористических организаций?

ХТШ пора исключить из списка террористических организаций?

"Хайят Тахрир аш-Шам", сыгравшая ведущую роль в свержении Асада, формирует сейчас новое правительство Сирии - но продолжает иметь статус террористической организации в ООН и во многих странах Запада.
Политика17 декабря 2024 г.