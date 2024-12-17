ХТШ пора исключить из списка террористических организаций?

"Хайят Тахрир аш-Шам", сыгравшая ведущую роль в свержении Асада, формирует сейчас новое правительство Сирии - но продолжает иметь статус террористической организации в ООН и во многих странах Запада.

Кровожадные террористы или главная надежда Сирии? Сирийцы расходятся во мнениях относительно радикальной суннитской исламистской повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХTШ), боевики которой возглавляли наступление оппозиционного альянса, приведшее на прошлой неделе к падению режима диктатора Башара Асада.

"Они тоже сыновья этой страны, - говорит DW 36-летний Гаит Махмуд, который воевал против сирийских правительственных войск, но с 2016 года живет в Германии. - Я не знаю, смогут ли они управлять государством. Но точно знаю, что все молодые люди, которые воевали в составе этих групп, теперь хотят вернуться домой". Другие выходцы из Сирии, живущие за границей, относятся к ХTШ с меньшим пониманием. Они не считают, что эта группировка, возглавляющая сейчас создание нового переходного правительства страны, заслуживает доверия.

"Хайят Тахрир аш-Шам" и ее статус

"Хайят Тахрир аш-Шам" обещала не навязывать свою исламистскую идеологию религиозно и этнически разнообразной стране. Однако фотографии назначенного джихадистами временного премьер-министра Мохаммеда аль-Башира вызвали тревогу у некоторых сирийцев. Он сидел за столом с двумя флагами за спиной - зелено-черным флагом сирийской революции и знаменем с исламской молитвой. Эта молитва часто встречается на флаге Саудовской Аравии, а также используется экстремистскими группировками и радикальным исламистским движением "Талибан" в Афганистане.

Однако более убедительный ответ на вопрос о целесообразности по-прежнему считать ХТШ террористической организацией даст политика, которую будет проводить новое переходное правительство в Дамаске.

Лидер ХТШ Абу Мохаммед аль-Джулани Фото: Omar Albam/AP/dpa/picture alliance

ХТШ, "ранее вышедшую из состава "Джебхат ан-Нусры" - сирийского филиала "Аль-Каиды", признали террористической организацией ООН, США, Великобритания, Россия и несколько других стран. По мнению ряда экспертов, она придерживается салафитско-джихадистской идеологии. Лидер ХТШ Абу Мохаммед аль-Джулани по-прежнему находится в американском списке особо опасных террористов, куда был внесен еще в 2013 году, и за информацию, которая может привести к его поимке, США предлагают награду в 10 млн долларов.

У Евросоюза есть два списка с перечнем террористических групп. Один - собственный список Брюсселя, другой соответствует перечню ООН, сообщил DW представитель ЕС по иностранным делам. В первом списке ХТШ отсутствует, но во втором группировка - из-за ее связи с "Аль-Каидой" и ИГ с 2013 года - значится как часть террористической организации, находящейся под соответствующими санкциями. Если ООН исключит ХТШ из своего списка, то ЕС сделает то же самое, добавил собеседник.

Дебаты по поводу исключения ХTШ из списка террористических организаций

Ранее на этой неделе спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен высказал мнение, что, учитывая последние события, статус ХТШ как террористической организации нуждается в пересмотре. "Вы должны взглянуть на факты и увидеть, что случилось за последние девять лет - с того момента, как была принята резолюция (о признании группировки террористической организацией. - Ред.), - отметил Педерсен на пресс-конференции в Женеве. - Реальность на сегодняшний день такова, что ХТШ, а также другие вооруженные группировки, посылают сирийскому народу конструктивные сигналы о единстве и открытости".

Некоторые политики в США и Великобритании уже предложили провести пересмотр статуса группировки, хотя большая часть таких дебатов проходит за закрытыми дверями. Произойдет ли это, пока неясно, констатирует Аарон Зелин, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, эксперт по "Хайят Тахрир аш-Шам".

Джихадисты из ХТШ в районе Алеппо, 29 ноября 2024 года Фото: AAREF WATAD/AFP

"Понятно, что западные политики будут обсуждать этот вопрос только из-за изменения ситуации в Сирии, - признал Зелин в беседе с DW. - Но не обязательно поэтому люди перестали считать ХТШ экстремистами. Собственно, группировка призвала США исключить ее из списка (террористических организаций. - Ред.) еще в 2020 году". Тогда призыв не был услышан, однако нынешнее геополитическое значение Сирии для Запада может сработать в пользу ХТШ, предполагает эксперт.

Что касается Европы, то здесь правые и антииммиграционно настроенные политики уже обсуждают, как можно отправить сирийских беженцев обратно домой. Но международное право, скорее всего, запрещает высылать людей напрямую в страну, которой управляет группировка, признанная террористической, а другие государства не могут открыто и на законных основаниях поддерживать с ней связи.

Контакты с "Хайят Тахрир аш-Шам" уже установлены

Тем не менее, правительства некоторых стран, в том числе признавших группировку террористической, уже дали понять, что пытаются установить с ХТШ контакты - или уже имеют их. Турция ведет переговоры с сирийскими джихадистами, а министерство иностранных дел ФРГ говорит, что у него есть способы связаться с ХTШ, как и у американских коллег.

"У нас есть возможность передавать сообщения каждой из имеющих влияние групп в Сирии", - заявил представитель Госдепартамента США 10 декабря в Вашингтоне. Однако, по его словам, это не означает, что Соединенные Штаты могут на законных основаниях оказывать какую-либо поддержку иностранной организации, признанной террористической. Это еще одна причина, по которой, как утверждают эксперты, стоит задуматься об исключении ХТШ из соответствующего списка.

ХТШ сыграла ведущую роль в свержении президента Башара Асада в Сирии Фото: Burak Kara/Getty Images

Санкции против режима Башара Асада и статус ХТШ также сильно затрудняют работу организаций, которые занимаются развитием и восстановлением Сирии. "Хайят Тахрир аш-Шам" объявила, что хочет построить свободную рыночную экономику, но санкции окажут на эти планы негативное воздействие на международном уровне, поскольку бизнес и банки будут крайне осторожны, когда речь зайдет о сотрудничестве с Сирией.

По мнению наблюдателей, есть также другие причины для возможной переоценки статуса ХТШ. Она, как утверждается, возникла из нескольких экстремистских группировок в Сирии, но разорвала эти связи в 2016 году, и с тех пор действительно отправляла за решетку членов "Аль-Каиды" и "Исламского государства", сражалась с ними и изгоняла их из страны. Ранее представители ХТШ также заверяли, что не позволят использовать свою территорию в качестве базы для экстремистских атак.

"От "Хайят Тахрир аш-Шам" исходит небольшая угрозу для тех, кто находится за пределами зоны ее непосредственного контроля, - отмечалось в середине 2023 года в аналитической записке вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. - Однако авторитарный стиль управления группировки угрожает местному населению".

От ХТШ ждут действий, а не слов

Примерно с 2017 года ХТШ контролирует территорию на севере Сирии с населением более 3 млн человек, и, как и все другие оппозиционные военизированные группировки в стране, ее также обвиняют в нарушениях прав человека. "Ее политика часто реализуется путем запугивания, убийств противников и активистов гражданского общества, - пояснил на прошлой неделе в интервью журналу Tempest Джозеф Дахер, профессор Института Европейского университета (European University Institute) и эксперт по Сирии. - Многие сирийцы, живущие в районах, находящихся под контролем группировки, выражают облегчение по поводу относительной стабильности в стране, но возмущаются тем, что ХТШ правит "железной рукой".

Чтобы покинуть список террористических организаций и получить официальное признание на мировом уровне, "Хайят Тахрир аш-Шам" теперь должна проявить себя, указали эксперты Международной антикризисной группы (International Crisis Group, ICG) в заявлении, опубликованном 12 декабря.

"Вашингтон и другие западные столицы должны... изложить (лидеру ХТШ. - Ред.) аль-Джулани, что ему нужно сделать, чтобы добиться снятия с него статуса террориста, - рекомендуют эксперты. - Аль-Джулани должен быстро показать сирийцам, особенно тем, кто не разделяет его исламистские убеждения, и меньшинствам, а также недоверчивым соседям и западным столицам, что его движение может вместе с другими направить страну к лучшему будущему. А мир, в свою очередь, должен предоставить ему пространство для этого". Если международное сообщество сочтет действия нового сирийского правительства неадекватными, "официальные лица смогут быстро восстановить статус (ХТШ как террористической организации. - Ред.), если сочтут это необходимым", резюмируют аналитики ICG.