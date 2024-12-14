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ПолитикаСирия

Арабские страны призывают Сирию к мирному переходу власти

Евгений Жуков
14 декабря 2024 г.

В Иордании прошла встреча министров иностранных дел восьми арабских стран, а также их коллег из США, Турции, ЕС и спецпосланника ООН по Сирии. Участники консультаций призвали к мирной передаче власти в Дамаске.

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В Хомсе радуются падению режима Асада, 13 декабря 2024 года
В Хомсе радуются падению режима Асада, 13 декабря 2024 годаФото: SAMEER AL-DOUMY/AFP/Getty Images

Несколько арабских государств призвали к мирной передаче власти в Сирии после падения режима Башара Асада. "В этом процессе должны быть представлены все политические и социальные силы", - говорится в заявлении министров иностранных дел Бахрейна, Египта, Иордании, Ирака, Катара, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, опубликованном в субботу, 14 декабря, по итогам встречи в иорданском городе Акаба, посвященной обсуждению ситуации в Сирии.

Главы МИД восьми стран также призвали к тому, чтобы политический процесс в Сирии проходил при поддержке ООН и Лиги арабских государств и в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН 2015 года, которая предусматривала разработку в Сирии конституции и проведение выборов под наблюдением Организации Объединенных Наций.

В обращении высказано предостережение от любой этнической или религиозной дискриминации. Призвав к справедливости и равенству для всех людей в Сирии, министры арабских стран выступили за сохранение государственных институтов, чтобы страна "не погрузилась в хаос".

Помимо глав МИД восьми арабских государств, в консультациях в Акабе приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Падение режима Башара Асада в Сирии

Вооруженные группировки, находившиеся в оппозиции к официальному Дамаску, захватили сирийскую столицу в ночь на 8 декабря после полутора недель стремительного продвижения по территории страны. Правивший Сирией с 2000 года Башар Асад бежал в Россию.

Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мохаммеда аль-Джулани.

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